"Українці воюють із винятковою сміливістю": Байден у Нормандії заявив, що союзники не відступляться від підтримки Києва

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Українці воюють із винятковою сміливістю, зазнають величезних втрат, але ніколи не відступаються. США, НАТО і коаліція з понад 50 країн потужно стоять поряд з Україною. Ми не відступимось, бо якщо ми це зробимо, Україну підкорять, і там все не закінчиться, сусіди України будуть під загрозою, вся Європа буде під загрозою", - заявив Байден.

Очільник Білого дому також підкреслив, що відступ від підтримки України означав би забути уроки Другої світової війни, коли весь вільний світ об'єднався у протистоянні диктаторам.

"Ми не можемо цього допустити - поступитись агресору, вклонитись диктаторам - це просто немислимо. Якби ми зробили це, це означало б, що ми забули, що сталось тут, на цих святих берегах. Не помиляйтесь, ми не схилимося, ми не забудемо", – додав він.