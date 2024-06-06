"Українці воюють із винятковою сміливістю": Байден у Нормандії заявив, що союзники не відступляться від підтримки Києва
Президент США Джо Байден у Франції, на церемонії з 80-річчя висадки союзників у Нормандії, запевнив у підтримці союзників Києва, заявивши, що "українці воюють із винятковою сміливістю" і "ніколи не відступаються"
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Українці воюють із винятковою сміливістю, зазнають величезних втрат, але ніколи не відступаються. США, НАТО і коаліція з понад 50 країн потужно стоять поряд з Україною. Ми не відступимось, бо якщо ми це зробимо, Україну підкорять, і там все не закінчиться, сусіди України будуть під загрозою, вся Європа буде під загрозою", - заявив Байден.
Очільник Білого дому також підкреслив, що відступ від підтримки України означав би забути уроки Другої світової війни, коли весь вільний світ об'єднався у протистоянні диктаторам.
"Ми не можемо цього допустити - поступитись агресору, вклонитись диктаторам - це просто немислимо. Якби ми зробили це, це означало б, що ми забули, що сталось тут, на цих святих берегах. Не помиляйтесь, ми не схилимося, ми не забудемо", – додав він.
- 5 червня повідомлялось, що Джо Байден проведе дві зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час відвідин Європи.
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