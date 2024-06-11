"Україну використовують для загравання з неонацистами": фейки і маніпуляції російських ЗМІ за 11 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 11 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 червня російська пропаганда запустила велику дезінформацію та фейк.
Фейк: Директор ФСБ Бортніков заявив: "Встановлено причетність військової розвідки України до теракту у підмосковному "Крокус Сіті Холі".
Спростування: Про причетність України до подій у "Крокус Сіті Холл", здається, вже не вірять навіть у самій Росії, але пропаганда продовжує нав'язувати цей фейк суспільству, не надаючи жодних доказів. Мета таких заяв – демонізувати Україну та мобілізувати суспільство проти спільного ворога.
Маніпуляція: Коментуючи зняття заборони США щодо передачі зброї "Азову", речник Кремля Пєсков заявив: "Вашингтон використовує Україну як інструмент, готовий загравати з неонацистами. Це підтверджує наші побоювання щодо поширення неонацистських ідей у світі".
Спростування: Подібні заяви є частиною пропагандистської кампанії, яка має на меті очорнити Україну на міжнародній арені та виправдати агресивну політику Росії. Країна-терористка продовжує нав'язувати світові думку, що в Україні є нацисти, але вірять у це тільки росіяни та сателіти агресора.
- Росіяни продовжують дискредитувати Україну на фоні розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.3
- Актуальне
- Важливе