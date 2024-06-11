"Україну використовують для загравання з неонацистами": фейки і маніпуляції російських ЗМІ за 11 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 червня російська пропаганда запустила велику дезінформацію та фейк.

Фейк: Директор ФСБ Бортніков заявив: "Встановлено причетність військової розвідки України до теракту у підмосковному "Крокус Сіті Холі".

Спростування: Про причетність України до подій у "Крокус Сіті Холл", здається, вже не вірять навіть у самій Росії, але пропаганда продовжує нав'язувати цей фейк суспільству, не надаючи жодних доказів. Мета таких заяв – демонізувати Україну та мобілізувати суспільство проти спільного ворога.

Маніпуляція: Коментуючи зняття заборони США щодо передачі зброї "Азову", речник Кремля Пєсков заявив: "Вашингтон використовує Україну як інструмент, готовий загравати з неонацистами. Це підтверджує наші побоювання щодо поширення неонацистських ідей у світі".

Спростування: Подібні заяви є частиною пропагандистської кампанії, яка має на меті очорнити Україну на міжнародній арені та виправдати агресивну політику Росії. Країна-терористка продовжує нав'язувати світові думку, що в Україні є нацисти, але вірять у це тільки росіяни та сателіти агресора.