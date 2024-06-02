"Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії": міністр оборони Китаю різко розкритикував "сепаратистів" на Тайвані
Глава оборонного відомства Китаю Дун Цзюнь різко розкритикував "сепаратистів" на Тайвані, пообіцявши, що острів ніколи не отримає незалежності
Про це повідомляє Reuters.
На конференції "Діалог Шангрі-Ла" Дун попередив, що перспективи "мирного возз’єднання" Тайваню підриваються, і пообіцяв гарантувати, що острів ніколи не отримає незалежності.
"Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та їхніх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії", – сказав міністр оборони Китаю.
Офіційний представник США анонімно сказав, що промова Дуна несе в собі мало нових наративів.
"Щороку протягом трьох років новий міністр оборони Китаю приїжджав до Шангрі-Ла. І щороку вони виголошували промови, які повністю суперечили реальності насильницької діяльності НОАК у всьому регіоні. Цього року нічим не відрізнявся", - сказав представник США.
Промова Дуна відбулася через день після того, як міністр оборони США Ллойд Остін заявив делегатам, що Індійсько-Тихоокеанський регіон залишається ключовим напрямком для Сполучених Штатів, навіть коли вони працюють з безпековою допомогою Україні та війною в Газі.
"Дозвольте мені бути ясним: Сполучені Штати можуть бути в безпеці, тільки якщо Азія в безпеці. Ось чому Сполучені Штати протягом тривалого часу зберігають свою присутність у цьому регіоні", — сказав Остін.
У відповідь на промову Остіна китайський генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен заявив, що Індійсько-Тихоокеанська стратегія США має на меті "створити розкол, спровокувати конфронтацію та підірвати стабільність".
- У четвер, 30 травня, військові сили Тайваню зафіксували у своєму повітряному просторі щонайменше 38 бойових літаків Китаю.
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