"Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії": міністр оборони Китаю різко розкритикував "сепаратистів" на Тайвані

Про це повідомляє Reuters.

На конференції "Діалог Шангрі-Ла" Дун попередив, що перспективи "мирного возз’єднання" Тайваню підриваються, і пообіцяв гарантувати, що острів ніколи не отримає незалежності.

"Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та їхніх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії", – сказав міністр оборони Китаю.

Офіційний представник США анонімно сказав, що промова Дуна несе в собі мало нових наративів.

"Щороку протягом трьох років новий міністр оборони Китаю приїжджав до Шангрі-Ла. І щороку вони виголошували промови, які повністю суперечили реальності насильницької діяльності НОАК у всьому регіоні. Цього року нічим не відрізнявся", - сказав представник США.

Промова Дуна відбулася через день після того, як міністр оборони США Ллойд Остін заявив делегатам, що Індійсько-Тихоокеанський регіон залишається ключовим напрямком для Сполучених Штатів, навіть коли вони працюють з безпековою допомогою Україні та війною в Газі.

"Дозвольте мені бути ясним: Сполучені Штати можуть бути в безпеці, тільки якщо Азія в безпеці. Ось чому Сполучені Штати протягом тривалого часу зберігають свою присутність у цьому регіоні", — сказав Остін.

У відповідь на промову Остіна китайський генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен заявив, що Індійсько-Тихоокеанська стратегія США має на меті "створити розкол, спровокувати конфронтацію та підірвати стабільність".