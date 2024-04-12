"Все більше українців змушені гинути у війні, яку ведуть США": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 12 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 квітня у світі поширюють три обмани.

Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "Замість того, щоб продовжувати російсько-українську війну, Вашингтон і його союзники повинні працювати над тим, щоб припинити бойові дії. Зробити це буде непросто, але поточна проксі-війна загрожує розширенням та ескалацією. Україна не варта такого ризику".

Дезінформація: "Останні 5 днів українські безпілотники-камікадзе атакують найбільшу в Європі атомну електростанцію", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.

Маніпуляція: "Все більше українців змушені гинути у війні, яку США ведуть через своїх маріонеток і яку неможливо виграти. Але Джо Байдену потрібно відтягнути неминучий результат до листопадових виборів, щоб зберегти бодай найменші шанси на переобрання", – заявив німецько-фінський блогер Кім Дотком.