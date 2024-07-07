Японія і Камбоджа допоможуть з розмінуванням України
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава анонсувала спільний з Камбоджею проєкт з обміну знаннями і технологіями з розмінування з країнами світу, зокрема, з Україною
Про це пише АР.
Камікава зробила таку заяву під час візиту до Камбоджійського центру протимінної діяльності, який був створений у 1990-х роках наприкінці десятиліть громадянської війни в цій країні Південно-Східної Азії.
Вона наголосила, що Камбоджа є лідером у протимінній діяльності в усьому світі.
"Камбоджа є важливим партнером Японії в її глобальних зусиллях з розмінування. Також я впевнена, що Камбоджа зробить великий внесок у підвищення поінформованості про нелюдяність протипіхотних мін як країна, що постраждала від них", - сказала Камікава.
Також очільниця японського МЗС додала, що в рамках Японсько-камбоджійської ініціативи з протимінної діяльності Японія надасть повномасштабну допомогу в гуманітарному розмінуванні в Україні.
Зокрема, вже наступного тижня Україна матиме велику машину для розмінування, а наступного місяця у Камбоджі відбудеться навчання українського персоналу щодо того, як працювати з цією машиною.
Видання також зазначає, що камбоджійські сапери є одними з найдосвідченіших у світі, і кілька тисяч із них були відправлені за останнє десятиліття під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході. У 2022 році Камбоджа розпочала підготовку саперів з України, яка також страждає від високої щільності наземних мін та інших боєприпасів, що не розірвалися.
У своєму звіті за 2022 рік НУО Landmine Monitor занесла Камбоджу й Україну до числа дев'яти країн із "масштабним" мінним забрудненням, що означає, що на їхній території є понад 100 квадратних кілометрів неочищених полів.
Після закінчення бойових дій у Камбоджі майже 20 000 людей загинули і близько 45 000 дістали поранення через вибухові речовини, які залишилися після війни, хоча середньорічна кількість загиблих скоротилася з кількох тисяч до менш ніж 100 людей.
- 1 липня Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали в Чорному морі спільні протимінні операції для підвищення безпеки судноплавства й, зокрема, для експорту українського зерна.
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