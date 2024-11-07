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Головна Світ З трансляції саміту в Будапешті прибрали виступ Зеленського, бо він нібито "не був публічним". У Києві відреагували

З трансляції саміту в Будапешті прибрали виступ Зеленського, бо він нібито "не був публічним". У Києві відреагували

Ольга Бабишена
7 листопада, 2024 четвер
20:16
Світ Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.

У Будапешті в четвер, 7 листопада, відбувся саміт Європейської політичної спільноти. Виступ президента України Володимира Зеленського не потрапив до офіційної трансляції заходу, бо нібито "не був публічним"

Зміст

Про це інформує Радіо Свобода. 

Вказано, що виступ Зеленського був другим: його промова звучала після прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і перед президентом Франції Емманюелем Макроном. Виступи Макрона та Орбана транслювали наживо та виклали онлайн, а виступ Зеленського прибрали зовсім.

Коментуючи  ситуацію угорський представник організаторів заходу заявив, що "виступ президента Зеленського не був публічним, однак кадри були передані команді президента". 

Радіо Свобода звернулося до представників України. Там спростували твердження, що українська сторона просила не викладати і не транслювати промову Зеленського. 

"Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", - йдеться у відповіді. 

  •  7 листопада Зеленський прибув із візитом до Угорщини на саміт Європейської політичної спільноти. Під час виступу він наголосив, що піти на "поступки" з Росією є "самогубством для всієї Європи". 
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Угорщина
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