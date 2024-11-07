З трансляції саміту в Будапешті прибрали виступ Зеленського, бо він нібито "не був публічним". У Києві відреагували

Про це інформує Радіо Свобода.

Вказано, що виступ Зеленського був другим: його промова звучала після прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і перед президентом Франції Емманюелем Макроном. Виступи Макрона та Орбана транслювали наживо та виклали онлайн, а виступ Зеленського прибрали зовсім.

Коментуючи ситуацію угорський представник організаторів заходу заявив, що "виступ президента Зеленського не був публічним, однак кадри були передані команді президента".

Радіо Свобода звернулося до представників України. Там спростували твердження, що українська сторона просила не викладати і не транслювати промову Зеленського.

"Промови президента завжди публічні, якщо це передбачено форматом заходу. Ніяких запитів щодо того, щоб не транслювати чи не оприлюднювати промову, ми не робили", - йдеться у відповіді.