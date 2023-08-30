Таємний похорон Пригожина через страх Путіна щодо заворушень, проблеми з F-16 й масштабна атака дронів у Росії. Акценти світових ЗМІ 30 серпня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 30 серпня.



Таємний похорон Пригожина та атаки безпілотників у шести регіонах РФ

Керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина таємно поховали, оскільки Кремль намагається уникнути заворушень, пише The Washington Post. Командир російських найманців був похований на надзвичайно таємній церемонії у Санкт-Петербурзі у вівторок, а пресслужба Вагнера оголосила, що захід був закритий для сторонніх, після того, як катафалки та похоронні кортежі проклали фальшиві сліди на кількох місцевих кладовищах та інших місцях, які місцеві журналісти відстежували цілий день.

Видання зазначає, що махінації "плащ і кинджал" навколо поховання підкреслюють побоювання Кремля щодо потенційних хвилювань серед жорстких, провоєнних російських націоналістів, багато з яких зневажали лідера ПВК Вагнера за його жорстку, відверту критику війни, яка викликала сумніви щодо президента Володимира Путіна та часто змушували його керівників оборони виглядати некомпетентними та неправдивими щодо втрат і невдач на полі бою.

Раніше у вівторок Кремль заявив, що Путін не відвідає похорон Пригожина, свого колишнього соратника, оскільки інших загиблих у катастрофі керівників ПВК Вагнера поховають без помпезності. Як йдеться у статті, зневага Путіна до похорону ризикувала ще більше розлютити яструбиних прихильників Пригожина, які бачили в ньому героя війни та вимагали, щоб його поховали з військовими почестями, попри повстання, яке він очолив у червні, спрямоване на повалення військового керівництва країни.

Надзвичайна секретність навколо похоронів Пригожина та інших високопоставлених діячів Вагнера підкреслила тривогу в Москві, оскільки Кремль намагався звести до мінімуму ризик заворушень і підвести риску під короткочасним червневим повстанням Вагнера. А проте, розбіжності щодо важкого 18-місячного вторгнення в Україну продовжують хвилювати російську еліту та її військове керівництво. Кремль рішуче заперечує будь-яку причетність до катастрофи літака Пригожина, тоді як російські державні ЗМІ звинувачують Україну та західні спецслужби. Російські слідчі кажуть, що вони розслідують катастрофу, яку, на думку представників Пентагону, спричинив вибух, потенційно диверсія.

Фото: Reuters

The Guardian зауважує, що весь тиждень в Росії ходили чутки про час і місце похорону Пригожина. Здавалося, ця таємниця демонструє занепокоєння Кремля спадщиною Пригожина, колишнього союзника Путіна, який отримав одну з найвищих військових нагород Росії до того, як його президент назвав зрадником. До того ж виникла плутанина щодо місця поховання Пригожина. Спершу місцева поліція повідомила, що нібито похорон відбудеться на історичному Серафимському кладовищі, але згодом пресслужба Вагнера назвала місцем поховання Пороховське кладовище.

Деякі аналітики припустили, що російська влада намагалася ввести в оману громадськість щодо місця похорону Пригожина, щоб уникнути спонтанної демонстрації підтримки Пригожина та його головних помічників. З моменту смерті лідера найманців Кремль, мабуть, стежив за тим, щоб не перетворити похорон на масштабну публічну демонстрацію підтримки полководця.

Кремль також, схоже, відмовив Пригожину в державних похоронах, попри те, що він нагороджений орденом Героя Росії. Раніше цього тижня кілька жорстких експертів закликали Москву поховати Пригожина, який до смерті залишався популярною фігурою серед російських ультранаціоналістів, з державними почестями.

Атака безпілотника на місто Псков на північному заході Росії пошкодила чотири важкі транспортні літаки, повідомили російські державні ЗМІ вранці в середу, на тлі повідомлень про атаки в шести регіонах на заході Росії. Ці атаки виявилися найбільшими відтоді, як Росія ввела війська в Україну в лютому 2022 року. Як повідомляє The Guardian, Псков розташований приблизно за 800 км від кордону з Україною, а навколишній регіон межує з країнами-членами ЄС Латвією та Естонією. Атака була частиною хвилі атак безпілотників у перші години середи. Міністерство оборони Росії повідомило, що безпілотники також були збиті над Орловською, Брянською, Рязанською, Калузькою та Московською областями.

Псков виявився єдиним регіоном, де безпілотники завдали шкоди, хоча ЗМІ повідомляли про звуки вибухів у деяких регіонах. Три безпілотники збили в Брянській області, за даними російських військових, і два – над Орловською областю. Один був збитий у Рязанській області, ще один над Калугою і ще один у Московській області, повідомили офіційні особи. Жертв і руйнувань у цих районах не зафіксовано.

Україна не заявила про свою причетність до останньої атаки, але рідко коментує атаки в Росії, зазначає BBC. Вважається, що останніми тижнями країна збільшила використання вибухонебезпечних безпілотників для нападу на цілі всередині Росії. Раніше Псковська область була обстріляна безпілотниками наприкінці травня.

Україна та Росія сушать голову над розміщенням військ та атаки безпілотників на сході

Через численні битви Росія та Україна сушать голову над тим, куди розмістити війська. The Times пише, що росіяни просуваються на північному сході, у напрямку Куп’янська, тоді як Україна продовжує наступ на півдні, сподіваючись змусити іншу сторону передислокувати свої сили. Російські війська підійшли ближче до Куп’янська на північному сході України, що спонукало до активізації закликів до цивільного населення тікати та відображало важкий вибір, який обидві сторони повинні зробити щодо того, куди направити підкріплення вздовж фронту, який тягнеться на сотні кілометрів, йдеться у статті.

Деякі західні офіційні особи заявляли, що Україна повинна зосередити всі сили на південному контрнаступі. Але президент України Володимир Зеленський відкинув цю критику, заявивши, що українські війська не відмовлятимуться від оборони таких місць, як Куп’янськ. Міністерство оборони Великої Британії заявило в п'ятницю, що існує реальна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на північному сході України. Там додали, що російські війська, ймовірно, спробують просунутися на захід до річки Оскіл, яка протікає через Куп'янськ з півночі на південь. Тоді російські війська могли б використовувати річку як природний бар’єр проти подальших українських атак. Але нещодавні звіти західних військових аналітиків припускають, що може відбуватися навпаки – російські війська можуть перекидати сили зі сходу на південь, щоб зміцнити там свою оборону, що може послабити тиск на Куп’янськ.

Фото: The Times

З червня Україна перебуває в наступі, намагаючись вбити клин на півдні в окуповану Росією територію, розділяючи та перериваючи лінії постачання Москви. Один український удар спрямований на місто Мелітополь, а інший – на місто Бердянськ, обидва в Запорізькій області, але кожен просунувся лише на кілька кілометрів перед обличчям складної російської оборони.

Разом з тим, російські безпілотники-камікадзе обвалюються на схід України, зазначає BBC. На північному сході України Росія нещодавно розгорнула приблизно 100 000 військових для поновлених атак. РФ прагне зміцнити свій контроль над східними регіонами, де вона захопила територію, більшу частину якої повернули українські сили у вересні минулого року. Заявленою військовою метою Москви є «звільнення» Донбасу, який складається з Луганської та Донецької областей. Але маючи більшу живу силу, вона також намагається розтягнути українські ресурси, оскільки Київ веде окремий наступ на півдні країни.

Розповідається, що Україна, яка на початку конфлікту мала перевагу в безпілотних літальних апаратах з озброєнням, все більше зазнає виклику через прогрес у тактиці та технологіях російських безпілотників. Зараз у Росії є безпілотники, які полюють парами, використовуючи лазерне націлювання, щоб влучити в ціль – прогрес, який, за словами багатьох українських командирів на фронті, коштує життя. Солдати, звичайно, мають перевагу в обладунках. Цивільні – ні. А навколо Куп’янська – міста, яке Україна відвоювала минулого вересня – російські гармати знову обстрілюють домівки людей. Там оголошено про евакуацію десятків міст і сіл. Люди навколо вже півроку жили під російською окупацією, і багато хто не хоче цього повторювати.

Україна просить F-16, але це проблема, та похорон Джуса

Винищувачі F-16 не будуть доставлені в Україну раніше наступного року. Але за кілька днів після повернення до Києва з візитів до кількох країн Європи президент Володимир Зеленський домігся обіцянок від низки країн або пожертвувати літаки – потенційно понад 60 – або забезпечити навчання пілотів і допоміжного екіпажу. Оскільки контрнаступ України повільно розвивається цього літа, легковажні заяви Зеленського про забезпечення F-16 сигналізують про мовчазне визнання того, що 18-місячна війна в Україні, ймовірно, триватиме ще багато років. Вони також були відчутним сигналом того, що увагу Зеленського зосереджено на винищувачі, який є швидшим, потужнішим і універсальнішим за наявні українські літаки, але це викликало дебати щодо того, наскільки суттєво цей винищувач може просунути Київ у негайних військових зусиллях. F-16 має як наступальну, так і оборонну здатність – він може бути запущений за лічені хвилини та обладнаний для збивання ракет, що наближаються, і літаків противника.

Як йдеться у матеріалі The Times, Україна рішуче наполягала на тому, що літаки матимуть суттєве значення, хоча американські офіційні особи вже давно стверджують, що танки, боєприпаси й, головне, добре навчені наземні війська є набагато важливішими в переважно наземній війні зараз. Західні військові літаки коштують дорого, і можуть знадобитися роки, щоб навчити та відправити достатню кількість пілотів, щоб забезпечити достатнє повітряне прикриття.

Наполягаючи на винищувачах, Україна також відчуває цокання політичного годинника, заявили нинішні та колишні чиновники в Києві та Вашингтоні. Зеленський, схоже, прагне отримати якомога більше F-16 до виборів у Європі та Сполучених Штатах, що може призвести до зміни поглядів в урядах, які обіцяли винищувачі. Крім того, зазначається, що безпосередньою перешкодою для розміщення F-16, які були заявлені, є не фактичні літаки, а брак підготовлених англомовних українських пілотів і допоміжного екіпажу для їх польотів і обслуговування.

Фото: gettyimages

Молодий український пілот Андрій "Джус" Пільщиков мав скласти іспит з англійської мови, який дозволив йому розпочати довгоочікувану підготовку на винищувачах F-16 американського виробництва, пише WP . Понад рік 30-річний Пільщиков лобіював у Вашингтоні відправку сучасних літаків в Україну, навіть зустрічався з американськими сенаторами, щоб пояснити, як F-16 можуть змінити хід війни проти Росії. За відсутності цих літаків він літав на МіГ-29 радянських часів, про які, як він сказав в інтерв’ю The Washington Post минулого року, зробили українців просто мішенями для росіян.

Але перед тим, як Пільщиков мав можливість пройти іспит, він і ще двоє українських пілотів – В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін – загинули минулого тижня під час зіткнення двох навчально-тренувальних літаків L-39 на північному заході України, що ВПС України назвали нещасним випадком під час виконання бойового завдання. Аварія в п'ятницю знищила трьох висококваліфікованих пілотів, вкривши пеленою горя всю країну, де національний настрій уже затьмарився серед викликів повільного контрнаступу. Смерть пілотів також викликала гнів на Сполучені Штати через те, що деякі критики в Україні вважають непотрібною затримкою відправки F-16.

Імперіалістична пропаганда Папи Римського та порятунок Путіним його суперяхти

Українські чиновники розкритикували нещодавнє звернення Папи Франциска до російської молоді, назвавши його слова імперіалістичною пропагандою, пише CNN. Понтифік у п’ятницю у Санкт-Петербурзі виступив із відеозверненням до X Всеросійської асамблеї католицької молоді, під час якої закликав вважати себе нащадками Російської імперії. "Ніколи не забувайте про свою спадщину. Ви нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – освіченої, великої культури й великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини", – сказав Папа.

Минулого року президент Росії Володимир Путін порівняв себе з Петром Першим під час виставки, присвяченої першому російському імператору, використовуючи це порівняння, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну. Ці зауваження були швидко засуджені українцями, які вважали їх відкритим визнанням імперських амбіцій Путіна – і були знову висвітлені цього тижня після звернення Папи. Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук заявив, що Петро Перший і Катерина Велика є «найгіршими прикладами імперіалізму та крайнього російського націоналізму», попередивши, що слова Папи можуть бути сприйняті як підтримка націоналізму та імперіалізму, які спричинили сьогодні війну в Україні. Крім того, Папу Римського раніше критикували за деякі його коментарі щодо війни Росії в Україні.

The Guardian пише, що відповідно до секретних документів, оприлюднених у новому розслідуванні, Володимир Путін перевіз свою суперяхту вартістю 100 мільйонів доларів із німецької корабельні до Росії лише за кілька тижнів до того, як віддав наказ про вторгнення в Україну. Російська антикорупційна організація, створена ув’язненим опозиціонером Олексієм Навальним, стверджує, що електронні листи показують, що російський президент наказав терміново перемістити 82-метрову суперяхту під назвою Graceful із корабельні в Гамбурзі, де вона проходила ремонт за 32 мільйони доларів, до 1 лютого 2022 року.

Graceful, також відома під кодовою назвою "Косатка", яка має 15-метровий критий басейн, який можна перетворити на танцмайданчик, є лише однією з кількох суперяхт, пов’язаних з Путіним. Найбільшу суперяхту Путіна, "Шехерезаду", вартістю 700 мільйонів доларів, заарештували в італійському порту Марина-ді-Каррара, де вона проходила ремонт. США також називають його власником меншої суперяхти під назвою Olympia, вартістю 22 мільйони доларів.