Про це в інтерв'ю Еспресо заявила міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан.

"Я думаю, що в цьому плані Тайвань і Україна перебувають у схожій ситуації, тобто твердо стоять на передовій протистояння всім атакам. У серпні минулого року, за кілька тижнів до створення Міністерства цифрових технологій Тайваню, ми зазнали однієї з найбільших в історії атак на відмову в обслуговуванні. Фактично за день було завдано 23 атаки, що дійсно багато у порівнянні з попереднім піком. Але це були не лише кібератаки, це також тандем з дезінформацією, маніпулюванням інформацією з метою показати, як я вже згадувала, що демократія призводить лише до хаосу", - зазначила вона.

Тан розповіла про засоби захисту.

"Тож ми успішно протистоїмо залученню web 3 спільноти, використовуючи міжпланетну файлову систему IPFS, щоб люди, наприклад, в Україні чи будь-де в світі могли пожертвувати вільний жорсткий диск і вільну пропускну здатність, з метою допомогти нашим міністерствам створити резервну копію нашого веб-сайту, щоб він знаходився у безперебійному доступі. Ми не говоримо про везіння, ми говоримо про допомогу криптовалютної спільноти Україні на початку і протягом всієї війни. Впровадження спільноти без кордонів, посилення кібербезпеки та розвиток необхідної криптографічної співпраці, яка дозволить нам, наприклад, мені бути визнаним електронним резидентом України, а вам - резидентом Тайваню. Це дуже важливо як з економічної точки зору, так і з точки зору кібербезпеки, щоб нам не довелося вигадувати велосипед, а натомість ми могли спільно захищатися від атак на нашу спільну інфраструктуру", - підсумувала міністерка.