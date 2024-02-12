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Через інвестування в ШІ технологічні компанії скоротили 34 тис. робочих місць з початку року, - FT

12 лютого, 2024 понедiлок
18:44
Технології штучний інтелект

З початку 2024 року технологічні компанії скоротили 34 тис. робочих місць у зв’язку з інвестуванням у нові сфери, такі як штучний інтелект

Про це пише Financial Times.

У матеріалі йдеться, що технологічні компанії перерозподіляють фінансування на нові ресурси, аби забезпечити наступний етап зростання. Зокрема, ставку роблять на штучний інтелект.

Зазначено, що від початку року компанії Microsoft, Snap, eBay та PayPal скоротили тисячі робочих місць, а в цілому звільнили свій персонал 138 технологічних компаній.

"Ці втрати менші, ніж на початку 2023 року, коли великі технологічні групи, зокрема Meta, Amazon та Microsoft, скоротили штати після бурхливого періоду надмірного інвестування під час пандемії. За даними Layoffs.fyi, у 2023 році в технологічному секторі було скорочено 263 тисячі робочих місць.
Аналітики кажуть, що остання хвиля звільнень свідчить про те, що компанії перерозподіляють свої ресурси, щоб інвестувати в нові сфери, такі як генеративний штучний інтелект, а також демонструють акціонерам, що вони продовжують приділяти увагу дисципліні витрат", - пише видання.

На думку аналітика Jefferies Брента Тілла, звільнення в технологічних компаніях будуть продовжуватися.

"Звільнення триватимуть і далі, і ситуація може погіршитися. Це стало заразним", - сказав він.

  • 15 січня МВФ спрогнозував, що розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.
Теги:
Суспільство
безробіття
штучний інтелект
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