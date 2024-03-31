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"Дані можуть опинитися у ФСБ": Княжицький про важливість відрегулювання соцмереж в Україні

31 березня, 2024 неділя
21:52
Технології Микола Княжицький

Держава повинна створити ефективні механізми, щоб пропаганда РФ не потрапляла в Україну і персональні дані громадян не могли потрапити до ФСБ

Про це розповів народний депутат Микола Княжицький в етері телеканалу "Еспресо". 

"Коли великі банки в соцмережах створюють свої чат-боти та викладають або пропонують громадянам внести персональні дані, то ці дані мають всі шанси опинитися у ФСБ і в російській розвідці, якщо сервери знаходяться на території РФ і мережа неконтрольована або закрита. Щоб цього уникнути, українська держава має забезпечити себе і своїх громадян. Ось про що законопроєкт щодо регуляції роботи соцмереж (11115)", - повідомив він.

Соціальні мережі, які працюють в Україні, відповідно до норм європейського законодавства, повинні відкрити представництво на території України або ЄС, каже нардеп.

“Тоді вони будуть контактувати з українськими державними органами, зокрема з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, яка відповідно до закону "Про медіа" регулює і контролює всі потокові сервіси новин. Якщо в них будуть якісь заперечення, державний орган буде реагувати на них. Якщо така структура відкриє представництво в Україні, покаже кому вона належить, де знаходяться її сервери, ким вона фінансується, і якщо це не пов'язано з країною-агресором, вона може працювати в Україні, реагуючи на запити Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Якщо цього немає, то держава має право заборонити її діяльність, щоб такими сервісами користувалися державні службовці, принаймні щоб ці сервіси не встановлювалися на комп'ютерах і телефонах державних службовців, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, державних відомств України, великих банків”, - пояснив Княжицький.

Прозорість власності є актуальна для всіх медіа, тим більше для соціальних мереж. Українська держава має створити ефективні механізми, щоб пропаганда РФ у будь-якій формі не потрапляла в Україну, і щоб була інформаційна безпека, зауважив нардеп.

“Це стосується пропаганди, збору персональних даних і багатьох інших важливих аспектів. Через такі платформи не може поширюватися антиукраїнська ідеологія, заклики до повалення державного ладу в Україні, порнографія тощо. Вже зараз всі ці норми є в українському законодавстві, але це стосується лише певних сервісів. Наприклад YouTube чітко прописаний в законі "Про медіа", як інші відеосервіси. Але ж там теж можна писати тексти, як і в Telegram можна розміщувати відео. Тобто різниці між ними немає жодної.  Але YouTube контролюється, а Telegram та інші мережі не контролюються. Мета законопроєкту - поставити всіх у рівні вимоги”, - резюмував Княжицький.

  • 21 березня нардеп від "ЄС" Микола Княжицький запропонував регулювати в Україні роботу Telegram, який має російське походження. При цьому про блокування месенджера не йдеться

 
Теги:
Україна
Росія
Верховна Рада
ЄС
Микола Княжицький
ФСБ
Війна з Росією
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