Hubble зафіксував водяну пару в атмосфері найменшої із відкритих екзопланет

Про це повідомляє Science Alert.

Згідно з повідомленнями NASA та Європейського космічного агентства (ЄКА), планета GJ 9827d, діаметр якої приблизно вдвічі більший за діаметр Землі, обертається навколо червоної карликової зірки на відстані 97 світлових років у сузір'ї Риб.

Команда дослідників розглядає два сценарії: або планета є "міні-Нептуном" з багатою на водень атмосферою, або це тепліша версія супутника Юпітера - Європи, яка містить під своєю корою вдвічі більше води, ніж Земля.

"Планета GJ 9827d може складатися наполовину з води, наполовину з каменю, - зазначив один з керівників дослідження Бйорн Беннеке з Монреальського університету. - І там було б багато водяної пари на вершині якогось меншого кам'янистого тіла".

Він додав, що вченим досі не вдавалося безпосередньо виявити атмосферу такої маленької планети.

Протягом трьох років Hubble спостерігав за планетою під час 11 транзиентів, або подій, під час яких вона проходила перед своєю зіркою.

Під час транзиентів зоряне світло фільтрується крізь атмосферу планети, що дозволяє астрономам використовувати інструменти Hubble для аналізу патернів кольорів (довжин хвиль), які дозволили виявити характерні ознаки молекул води.

Навіть якщо GJ 9827d має багату на воду атмосферу, її гаряча, подібна до венеріанської, температура у 425 градусів за Цельсієм зробила б її непридатним для життя паровим світом.

"Вода на такій маленькій планеті - це знакове відкриття, - додала співкерівниця дослідження Лаура Крейдберг з Інституту астрономії імені Макса Планка в Німеччині. - Воно наближає нас як ніколи раніше до опису дійсно схожих на Землю світів".