У Х дозволили публікувати контент сексуального характеру, але є умова

Про це повідомляє TechCrunch.

Компанія оновила правила користування, офіційно дозволивши публікувати на платформі вміст для дорослих і графічний контент, із кількома застереженнями. Тепер користувачі можуть публікувати створений за згодою контент сексуального характеру, якщо він є помітно позначеним як такий. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені штучним інтелектом.

Зміна правил не є повною несподіванкою, оскільки X під керівництвом Ілона Маска вже експериментував із офіційним розміщенням вмісту для дорослих.

"Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати та споживати матеріали, пов’язані з сексуальними темами, якщо вони виробляються та розповсюджуються за згодою. Сексуальне самовираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження. Ми віримо в автономію дорослих у взаємодії та створенні контенту, який відображає їхні власні переконання, бажання та досвід, у тому числі пов’язаний із сексуальністю. Ми врівноважуємо цю свободу, обмежуючи доступ до Вмісту для дорослих для дітей або дорослих користувачів, які вирішили не бачити його", – йдеться на сторінці X щодо політики "контенту для дорослих".

Правила щодо насильницького контенту X також мають подібні вказівки, але X стверджує, що вміст не має бути "надмірно кривавим або зображувати сексуальне насильство". Платформа продовжує забороняти вміст, який явно погрожує або пропагує насильство.

У минулому X, раніше відомий як Twitter, прямо не забороняв порно. Він став домом для деяких творців NSFW після запуску Twitter Blue (тепер X Premium), оскільки творці могли заохочувати підписників платити за перегляд вмісту, подібно до OnlyFans.