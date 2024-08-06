У США Google визнали винним у незаконній монополії серед пошуковиків
Суд у США визнав, що компанія Google незаконно зловживала своєю монопольною владою на ринку, щоб вплинути на конкуренцію серед пошукових систем в інтернеті
Про це інформує The Washington Post.
"Google є монополістом, і він діє як монополіст, щоб зберегти свою монополію", - йдеться у вироку.
Суддя підтвердив твердження мін'юсту щодо того, що Google порушив антимонопольне законодавство, підробивши обмежувальні контракти з Apple та іншими виробниками телефонів, які вимагали від них встановлювати Google як пошукову систему за замовчуванням на смартфонах.
Генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив, що таке рішення є історичною перемогою американців.
"Жодна компанія - незалежно від того, наскільки вона велика чи впливова - не стоїть над законом. Міністерство юстиції буде продовжувати енергійно застосовувати наші антимонопольні закони", - наголосив він.
- Раніше Європейський Союз розпочав розслідування щодо того, як Apple, Google та Meta дотримуються закону ЄС про цифрові ринки, мета якого - обмежити вплив компаній.
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