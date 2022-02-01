Тепер вже не Atlas Weekend: український фестиваль змінив назву

Про це організатори повідомили 1 лютого.

Так, відтепер Atlas Weekend стає фестивалем Atlas. Організатори пояснюють, що причин до зміни назви було декілька.

"Давай відверто, ми вже давно "Атлас" для тебе і твоїх друзів. І вже давно наша фестивальна тусовка - це більше ніж просто "вікенд". Відтепер ми не будемо виправляти тебе та пливти проти течії. Atlas - це набагато масштабніше, ніж декілька концертів на вихідних. Це місце, де ти зустрічаєш всіх своїх друзів чи давніх знайомих, місце, де ти можеш бути собою і де можна мандрувати країнами та культурами, не виїжджаючи за кордон", - пояснили своє рішення організатори.

Разом із назвою вирішили змінити й візуальне оформлення - цього року зупинились на стилістиці коміксів.

У 2022 році фестиваль відбудеться з 6 до 11 липня. Організатори вже оголосили, що виступатимуть гурти Alt-J, Placebo, Twenty One Pilots, Guano Apes, Apocalyptica.

Довідка: Фестиваль за останні 6 років став найбільшим концертним майданчиком у Східній Європі. Сюди приїжджають зірки світової величини та вітчизняні артисти, тому організатори вирішили зробити ребрендинг події.

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