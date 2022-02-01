Тепер вже не Atlas Weekend: український фестиваль змінив назву
1 лютого найбільшому фестивалю у Східній Європі Atlas Weekend представили новий фірмовий стиль та змінили назву
Про це організатори повідомили 1 лютого.
Так, відтепер Atlas Weekend стає фестивалем Atlas. Організатори пояснюють, що причин до зміни назви було декілька.
"Давай відверто, ми вже давно "Атлас" для тебе і твоїх друзів. І вже давно наша фестивальна тусовка - це більше ніж просто "вікенд". Відтепер ми не будемо виправляти тебе та пливти проти течії. Atlas - це набагато масштабніше, ніж декілька концертів на вихідних. Це місце, де ти зустрічаєш всіх своїх друзів чи давніх знайомих, місце, де ти можеш бути собою і де можна мандрувати країнами та культурами, не виїжджаючи за кордон", - пояснили своє рішення організатори.
Разом із назвою вирішили змінити й візуальне оформлення - цього року зупинились на стилістиці коміксів.
У 2022 році фестиваль відбудеться з 6 до 11 липня. Організатори вже оголосили, що виступатимуть гурти Alt-J, Placebo, Twenty One Pilots, Guano Apes, Apocalyptica.
Довідка: Фестиваль за останні 6 років став найбільшим концертним майданчиком у Східній Європі. Сюди приїжджають зірки світової величини та вітчизняні артисти, тому організатори вирішили зробити ребрендинг події.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.64Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе