Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Тінь Росії над Вільнюсом
OPINION

Тінь Росії над Вільнюсом

Ігор Гулик
12 липня, 2023 середа
20:04
Погляд Ігор Гулик

НАТО не готове воювати з Росією. США також. І в цьому головна причина того, що запропонували Україні на саміті у Вільнюсі, і того, що не запропонували

Попри очевидні проблеми всередині самої України (корупція, утиски свободи слова, судове свавілля, автократичні замашки Зеленського і його свити), наші партнери насамперед беруть до уваги власну безпеку. Найвідвертіше це пояснив представник Держдепу Метью Міллер. Перше, на що він звернув увагу, — Росія. Вагомою причиною, чому Україна не стає членом НАТО прямо зараз, є те, що це "миттєво б втягнуло Сполучені Штати у війну з Росією", - сказав Міллер.

Тобто Захід, попри відважні декларації політиків, досі озирається на Москву. Щобільше, мені видається, що Америка була б не проти позитивного висновку на саміті у Вільнюсі, але на заваді стала банальна неготовність Альянсу в Європі. Адже паралельно з "українським обговоренням" у столиці Литви після 500-го дня повномасштабного вторгнення Путіна в Україну, щойно узгоджували три оборонні стратегії блоку.

Проблема ще й у тому, що Захід досі не знає, що буде з Росією і всією Північною Євразією. Йому не комфортно було б мати справу з демонтованою на кілька десятків дрібних національних держав сучасною ерефією, рівно ж як лякає перспектива локальних конфліктів, особливо із застосуванням "брудної ядерки". Та й поведінка Китаю у випадку російської смути є абсолютно непрогнозованою.

Читайте також: Вічна війна

Отже, рішення у Вільнюсі має виключно політичні та безпекові причини. Не може демократичний світ відповідати на український виклик, не маючи чітких обрисів того, що відбуватиметься на велетенському театрі від Хутора Михайлівського до Владивостока…

Зрештою, я не пригадаю випадку розширення НАТО на схід, коли б до уваги особливо бралися інші речі, — ті ж розмиті (гадаю, умисно) критерії, про які зараз дуже гучно розповідають нам розмаїті активісти та затяті критики чинної влади. Ніхто ж не буде сперечатися з тим, що Україна зразка 2023-го на порядки вище Албанії, Чорногорії чи Болгарії…

Попри всю мою "любов" до Зеленського і випускників "трускавецької школи", мушу таки ствердити, що не вони стали причиною невтішного висліду у Вільнюсі. Тобто, — не головною причиною. На Заході дуже добре розуміють, хто нині керує Україною, хто цинічно наживається під час війни, хто "зливає" Москві державні таємниці. Звісно, вони не забули й злочинної легковажності напередодні вторгнення, усіх цих "шашликів" тощо.

Читайте також: Про Україну без України пошепки й уголос

Рівно ж як усвідомлюють, що Україна, на щастя, досі є демократичною державою, і влада у ній, дякувати Богові, змінна.

І, розуміючи це, виходячи з міркувань власної безпеки, леліючи якісь фантастичні надії на завершення війни зі збереженою недоімперією, вони породжують нові ризики.

Я не сумніваюся, що популіст Зеленський, а також оті російські "кроти" у владі, скористаються певним розчаруванням у суспільстві. А чому б і ні? "У НАТО нас не беруть, в ЄС – потенційно теж", тож нумо шукати "третій шлях" (читай – "сильну руку", "суверенну демократію" та інші схожі нісенітниці). Так вже було у нашій історії, і ні ми, ні Захід не взяли з цих трафунків належних висновків.

А шкода. Бо західні аналітики, прогнозуючи розвиток ситуації й вказуючи на причини відтермінування остаточного рішення Альянсу, між іншим, говорять про низку виборів – у США, Франції, Польщі та… Україні.

Агов, а Україна тут яким боком, запитаєте ви. Між тим, ні для кого не є таємницею, що у владних офісах таки розглядають можливість елекцій, попри незавершену війну. Як це зробити, — питання технічне (перемовини з росіянами, скасування воєнного стану, — хіба у цій країні є щось неможливе?). Але якщо так станеться, то не сумніваюся, як юзатимуть питання НАТО та ЄС вчорашні та невиправні симпатики ОПЗЖ, Арестовича. І політсила чинного президента поспекулює на цій темі.

Читайте також: Морозильник для України

Поза тим, у Вільнюсі ми виграли багато. У всякому випадку, нам не світить перспектива воювати голіруч. Пакети збройової допомоги з далекобійними ракетами, "петріотами" та іншим модерним залізяччям допоможуть викинути агресора з окупованих територій, включно з Кримом.

…Один з коментаторів у фейсбук написав мені, що Україна рветься у НАТО (метафорично) у "взутті, заляпаному грязюкою". Ми, якщо трапиться така нагода, прийдемо туди саме у берцях з окопним багном. На все свій час…

І мені видається, що цього дуже бояться натовські паркетні стратеги… Не менше, ніж Росії.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Захід
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Дмитро Пєсков
12 липня, 2023 середа
У Кремлі можливі гарантії Україні від G7 назвали зазіханням на безпеку Росії
Дмитро Медведєв
12 липня, 2023 середа
Медведєв відреагував на перший день саміту НАТО: пророкує Третю світову війну
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
12 липня, 2023 середа
Німеччина заявила про нову знахідку при розслідуванні вибухів на "Північних потоках"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
13 липня
12:48
Девід Леттерман і Володимир Зеленський
Інтерв'ю Девіда Леттермана з Зеленським номінували на премію "Еммі"
12:48
Оновлено
Сергій Лавров
"Україна отримає F-16 за графіком": Кулеба відповів на заяву Лаврова про "загрозу з боку Заходу в ядерній сфері"
12:34
Кримський міст
Окупанти приховано перевозять боєприпаси через Крим у цивільних вантажівках, - рух "Атеш"
12:18
СБУ викрила колаборантку з Куп'янська
У Куп'янську СБУ затримала чиновницю-колаборантку, яка очолювала "управління фінансів" окупантів
12:17
українські полонені
РПЦ знову готує незаконну передачу українських полонених до Угорщини, - ЗМІ
12:13
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "калібрів" напоготові
12:04
OPINION
Олексій Мустафін
Піррів провал?
11:53
Google Bard
В Україні запрацював чатбот від Google на основі ШІ
11:42
Ексклюзив
Довженко-Центр
Поки що нема відчуття тріумфу: керівниця Музею кіно про рішення суду щодо реорганізації Довженко-Центру
11:21
командир 58 армії рф Іван Попов
У РФ відсторонили командира 58 армії Попова - нібито за доповідь про реальні проблеми Росії на фронті
11:18
посівна аграрії
USAID АГРО надасть українським фермерам міндобрива для осінньої посівної
11:16
Новини компаній
Швидше б вересень: світ чекає на презентацію iPhone 15
11:16
Окупанти ізолювали селище Пришиб на Запоріжжі, росгвардійці шукають коригувальників, – мер Мелітополя
11:04
Партнерський матеріал
Кейс Крайстчерча: зруйноване землетрусом місто, долю якого віддали в руки місцевих мешканців
10:57
Джо Байден
Білий дім продовжив санкції проти Росії та Ірану через неправомірні затримання американців
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 13 липня: євро трохи здорожчав
10:36
кадирівці
Розвідка Британії пояснила, якої тактики дотримувалися кадировці під Мар'їнкою
10:27
Огляд
міжнародний огляд
Байден готує НАТО до тривалого конфлікту з РФ, а Балтійське море стає озером Альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 липня
10:15
обстріл Запоріжжя
За добу російська армія атакувала 12 регіонів України: щонайменше 13 постраждалих та 2 загиблих
10:10
Олексій Данілов
"Важливо, що країни-володарі ядерної зброї надаватимуть допомогу": Данілов про гарантії безпеки G7 для України
10:04
Ексклюзив
Ворог знизив активність на Горлівському напрямку, - боєць ЗСУ
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Україна має підстави критикувати НАТО
09:56
Еммануель Макрон
Макрону відправили лист із людським пальцем всередині, - ЗМІ
09:23
Інфографіка
втрати рф
РФ втратила 510 солдатів, 26 БПЛА та 9 бойових бронемашин за добу, - Генштаб ЗСУ
09:20
ЗСУ
ЗСУ просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, РФ застосовує резерви й переміщує війська, – Генштаб
08:58
Ексклюзив
У Маріуполі та районі зросла кількість російських військових, - Андрющенко
08:57
Оновлено
Нічна атака на Київ 13 липня
Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі
08:56
кадирівці
Українські сили вдарили по казармі кадировців у Маріуполі, - Андрющенко
08:46
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Кількість постраждалих внаслідок вибуху у Запоріжжі 12 липня зросла до 20
08:23
ракета
Сили ППО за ніч збили усі повітряні цілі ворога: 20 ударних дронів та 2 "калібри"
08:16
Борис Джонсон
"Провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років": Джонсон застеріг США від "втоми від України"
08:16
Інфографіка
Далекобійні ракети SCALP
Далекобійні ракети SCALP: технічні характеристики і як вони допоможуть Україні на фронті
08:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Гарантії безпеки чи Будапешт 2.0?
07:55
плезіозавр "Нессі"
На аукціон у Нью-Йорку виставили рештки доісторичної морської рептилії
07:24
Естонія
Естонія підтримала надання американських касетних боєприпасів Україні
07:00
Анонс
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна - Вондроушова: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Вімблдону
06:54
КНДР провела випробування ракет
Північна Корея вдруге запустила міжконтинентальну балістичну ракету
06:30
Ужгород Школа юного археолога
У Перу археологи виявили 3000-річний "прохід кондора" на місці храму
06:13
Китай та росія
Росія відправила Китаю обладнання для будівництва АЕС
06:00
Саміт НАТО, країни G7
Саміт НАТО підкреслив поразку Росії в одній з головних її цілей війни в Україні, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV