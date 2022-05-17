Тисячі українців знаходяться у таборах РФ, які створили за зразком нацистських, - Зеленський

Про це він заявив під час виступу на Каннському кінофестивалі.

"Більше 500 тисяч українців депортовано в росію силою, десятки тисяч знаходяться в таборах Росії, які створені за зразком нацистських таборів. Ніхто не знає, скільки людей там виживе, але всі знають, хто в цьому винен", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що не минає тижня, щоб на окупованих територіях не знаходили масових поховань закатованих людей.

Президент повідоммв, що Росія з 24 лютого вбила 229 українських дітей.