Тисячі українців знаходяться у таборах РФ, які створили за зразком нацистських, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія тримає десятки тисяч українців у таборах, створених за нацистським зразком
Про це він заявив під час виступу на Каннському кінофестивалі.
"Більше 500 тисяч українців депортовано в росію силою, десятки тисяч знаходяться в таборах Росії, які створені за зразком нацистських таборів. Ніхто не знає, скільки людей там виживе, але всі знають, хто в цьому винен", - сказав Зеленський.
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Він зауважив, що не минає тижня, щоб на окупованих територіях не знаходили масових поховань закатованих людей.
Президент повідоммв, що Росія з 24 лютого вбила 229 українських дітей.
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