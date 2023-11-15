Токсичні стосунки: що це означає та як з них вирватися

У світі міжособистісних відносин існують невидимі, але потужні динаміки, які можуть впливати на наше фізичне та емоційне благополуччя. Токсичні стосунки — це не лише слова, а реальність, в яку непомітно для себе потрапляють люди. І визначити, чи перебуваєте ви саме в таких відносинах, може бути непросто.

Однак, розпізнати ознаки і навчитися їх розуміти — це перший крок на зустріч до здорових відносин. Давайте розглянемо ключові принципи токсичних стосунків і дізнаємося, як їх відрізняти від звичайних труднощів, які можуть виникнути в будь-яких взаєминах.

Значення поняття "токсичні стосунки"

Токсичні стосунки - це взаємини, які завдають шкоди емоційному чи психічному благополуччю одного або обох партнерів. У таких стосунках виявляються негативні шаблони поведінки, такі як приниження, контроль, маніпуляції, або інші деструктивні елементи, які руйнують відносини та соціальні зв’язки з оточуючими.

"З точки зору нейропсихології, токсичні стосунки — це такі стосунки, в яких одна людина отримує ресурс та додаткові гормони щастя та мотивації — наприклад, окситоцин та дофамін — користуючись з іншої: пригнічуючи, принижуючи, знецінюючи", - пояснює нейропсихолог Андрій Васін в матеріалі Folga.

Іноді можна сплутати токсичні стосунки зі звичайними труднощами в стосунках, оскільки обидві ситуації викликають негативні емоції і напругу. Проте є деякі ключові відмінності:

Частота та інтенсивність. Труднощі зазвичай є тимчасовими явищами, або можуть виникнути через звичайну різницю у поглядах чи потребах партнерів. Токсичні стосунки, навпаки, характеризуються систематичністю та інтенсивністю негативних поведінкових зразків.

Проблеми в стосунках можуть виникати навіть через відмінності у судженнях або поглядах на одну й ту саму річ, однак взаємна повага залишається незмінною, попри негаразди та неузгодженості. У токсичних стосунках зазвичай відсутня повага, взаєморозуміння та емпатія.

"Токсики" часто порушують глобально відчуття безпеки та благополуччя. Тоді як труднощі в стосунках можуть викликати напругу, але зазвичай не створюють серйозної загрози для фізичного або емоційного благополуччя.

Важливо чітко усвідомлювати цю різницю і при необхідності, звертатися за підтримкою та консультацію до спеціалістів.

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Основні маркери токсичних відносин

Токсичні відносини залежно від самих людей можуть дещо відрізнятися, але є декілька ключових ознак, які зазвичай вказують на проблеми у взаєминах.

Докори та звинувачення

Постійні звинувачення можуть бути однією з важливих ознак токсичних відносин. Коли одна сторона систематично спрямовує свої негативні емоції чи власні проблеми на іншу особу, це може викликати серйозний дисбаланс та напруженість у взаєминах.

Докори можуть приймати різні форми, включаючи безпідставні обвинувачення, критику та винесення вини за власні негаразди на іншого. Це створює атмосферу непевності та негативно впливає на самооцінку та емоційне становище іншої сторони. Така поведінка партнера руйнує довіру та створює негативне середовище, що переростає у непосильний психологічний тиск.

Порушення особистого простору та контроль

Порушення меж приватності, де одна сторона не поважає особистий простір та кордони іншої, це "дзвіночок" дуже нездорових взаємин. Може проявлятися у різних формах, включаючи втручання у особисті справи, читання особистих повідомлень або постійне стеження за діями в Інтернеті.

Цей вид поведінки порушує важливий аспект здорових відносин - повагу до приватності та індивідуальності. Коли одна сторона не дотримується цього принципу, це принижує партнера, дає йому відчуття невпевненості у собі та втрати свободи.

У здорових відносинах важливо шанувати особистий простір і конфіденційність партнера. Якщо ви відчуваєте, що особисті межі порушуються, важливо відкрито обговорити цю проблему з партнером і визначити, які межі ви вважаєте важливими для збереження вашого благополуччя.

Психологічні маніпуляції

Особливо популярною в токсичних відносинах є певні форми маніпуляцій – газлайтінг. Ця психологічна техніка полягає в систематичних спробах заперечити чи викривити реальність, сприйняття іншої особи. Наприклад, якщо ви розмовляли з партнером на важливу для вас тему, однак через короткий проміжок часу ви чуєте від нього/неї фразу: "такого не було, ти все вигадав(-ла)", - тоді це газлайтінг.

Одна сторона активно намагається перекрутити події чи вигадати неправдиві факти для зміни сприйняття іншої особи. Або, газлайтер може заперечувати чи зменшувати емоційний досвід іншої особи, намагаючись переконати, що ці емоції не є обґрунтованими.

Така маніпуляція створює відчуття невпевненості та втрати контролю у потерпілої сторони, що може значно підірвати її емоційний та психічний стан. Тому, важливо вчасно розпізнати такий вид психологічного насилля та звернутися за допомогою.

Необґрунтовані конфлікти

Неконструктивні конфлікти є однією з основних ознак токсичних відносин, особливо якщо вони приймають систематичний характер та призводять до взаємних образ.

Такі конфлікти часто супроводжуються агресією, образами та взаємним приниженням. Це створює негативне та напружене середовище. У токсичних відносинах ці суперечки можуть стати безплідними, оскільки сторони не можуть досягти конструктивного рішення, а обговорення безкінечно ведеться в круговороті.

У здорових відносинах конфлікти можуть виникати, але вони вирішуються за допомогою взаєморозуміння, співпраці та пошуку компромісів.

Емоційне вигорання

Емоційна виснаженість може бути важливим сигналом токсичних відносин, адже емоційне навантаження та стрес перевищують можливості особи адаптуватися та впоратися з ситуацією.

Зазвичай емоційного виснаження зазнає жіноча стать, адже більшість дівчат виховували так, аби вони були берегинями сімейного спокою та благополуччя. Бути привітною, постійно посміхатися та ніжно реагувати навіть на не дуже приємні коментарі – класична стереотипна модель гарної жінки, яка через пару років емоційного обслуговування може отримати невроз, - зазначає психотерапевтка Роксана Ящук у матеріалі Wonderzine.

Відчуття безпомічності у вирішенні конфліктів чи покращенні відносин, тривожність та депресія, відсутність емоційної підтримки сприяє психологічному виснаженню, що може мати серйозні наслідки для фізичного та психічного здоров'я. Людина може втрачати інтерес до того, що відбувається навколо, оскільки емоційний вплив токсичних відносин відбивається на загальному стані.

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Що робити з токсичними стосунками та як себе вберегти?

Вириватися з "токсичного кола" може бути складним, але важливим кроком для збереження власного фізичного та психічного здоров'я. Є кілька порад, як зберегти себе в токсичних відносинах:

Розпізнайте токсичність, усвідомте та визнайте, що відносини наповнені негативними емоціями. Розгляньте основні ознаки токсичності, такі як агресія, емоційна виснаженість, порушення меж та інші.

Встановіть власну межу та вимагайте від партнера поваги до них. Це може включати відмову від неприйнятної поведінки та вимагання поваги до ваших особистих просторів та меж.

Спілкуйтеся з близькими для вас людьми. Поділіться своєю ситуацією з друзями, родиною або фахівцем. Зовнішня підтримка може бути важливою для вас на цьому етапі.

Якщо відстоювання власних меж не допомогло і партнер продовжує свою токсичну поведінку, тоді продумайте кроки, які вам потрібно буде зробити для того, щоб піти з цих стосунків.

Зверніться до професіонала. Якщо ситуація стає важкою, зверніться до фахівця, такого як психотерапевт чи консультант, який допоможе вам зрозуміти і справлятися з емоційними аспектами цього процесу.

Пам'ятайте, що вихід з токсичних відносин є процесом і важливо приділяти увагу власному фізичному та емоційному благополуччю.