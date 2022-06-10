Тренер "Базеля" покинув Швейцарію заради московського "Спартака"
Іспанський тренер Гільєрмо Абаскаль прийняв пропозицію з Росії та очолив московський "Спартак"
Про це повідомляє офіційний сайт "Спартака".
Абаскаль, який очолював "Базель", не підтримав тенденцію і попри те, що з чемпіонату Росії їдуть легіонери та іноземні тренери, він вирішив прийняти пропозицію "Спартака".
33-річний іспанець Гільєрмо Абаскаль протягом своєї кар'єри очолював скромні клуби. Раніше працював зі швейцарськими "Кьяссо" та "Лугано", а також італійським "Асколі" та грецьким "Волосом".
Найвищою сходинкою в кар'єрі Абаскаля є "Базель", де він посів 2 місце в чемпіонаті Швейцарії, хоч клуб і вважався фаворитом ліги.
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