Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є інформація, що мобілізовані російські бійці складають зброю та здаються у полон. Основними місцями зіткнення є Північ Херсонщини, там тривають важкі бої. ЗСУ вибивають ворога з населених пунктів, потім відбувається зачистка", - зазначив Воля.

За його словами, ЗСУ методично знищують росіян та просуваються вперед на Півдні країни.

"Перед початком руху піхоти, українська артилерія якісно знищує оборону противника. Окремі населені пункти розташовані у сірій зоні, ворог намагається проривати деякі ділянки, але ці спроби невдалі", - підкреслив Воля.

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