Тривають важкі бої на Півночі Херсонщини, - офіцер Руху Опору "Вільна Україна" Воля
Офіцер Руху Опору "Вільна Україна" Нестор Воля зауважив, що українські захисники вибивають ворога на Херсонщині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Є інформація, що мобілізовані російські бійці складають зброю та здаються у полон. Основними місцями зіткнення є Північ Херсонщини, там тривають важкі бої. ЗСУ вибивають ворога з населених пунктів, потім відбувається зачистка", - зазначив Воля.
За його словами, ЗСУ методично знищують росіян та просуваються вперед на Півдні країни.
"Перед початком руху піхоти, українська артилерія якісно знищує оборону противника. Окремі населені пункти розташовані у сірій зоні, ворог намагається проривати деякі ділянки, але ці спроби невдалі", - підкреслив Воля.
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