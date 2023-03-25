Про це в етері телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що нині російська армія може скидати з літаків плануючі бомби на відстань 50 і більше кілометрів. При цьому вони не доходять до кордону України. Це є новим викликом для української армії, тому їй необхідні засоби, що могли б вражати літаки, які запускають ці бомби.

"Це нові виклики, нові загрози. Тим паче у цій війні все більше й більше з’являється озброєння, яке буде застосовуватися. Пішли спершу дрони-камікадзе, от зараз маємо такі виклики", - сказав речник Повітряних сил.

Ігнат зазначив, що наслідки авіабомб ми бачили вже і в Ізюмі, і в Маріуполі. Тоді ворог скидав там бомби вільного падіння, оскільки в тих містах не було ППО. Зараз ці бомби, за його словами, набувають дальнього радіуса, дальнього ураження.

"Ці бомби є у росіян у достатній кількості. До них просто додають крила, GPS - і полетіли. Вони є, їх просто треба модернізувати. Постає також і питання ціни. Ракети виготовляти дуже дорого, і чи буде в умовах санкцій така можливість в подальшій перспективі - невідомо. Ракети коштують мільйони доларів за одиницю. Бомба, крила та GPS, можливо, деякою мірою і коштовний товар, але в рази і в сотні разів менше, ніж ракети", - наголосив Ігнат.

Він додав, що Україна також застосовує такі бомби. Вони більш гуманні, оскільки є високоточними. Проте їх мало. Для того, щоб їх стало більше необхідно налагодити виробництво на Заході й передавати ці бомби Україні.

"Вони меншої потужності, але вони летять так, як треба, а не так, як це роблять окупанти цими своїми 500, коли попадають у мирні міста", - сказав Ігнат.