Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 травня

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 травня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: У ФСБ РФ заявили: "радіоактивна хмара насувається з України до Західної Європи. Зростання радіації вже зафіксовано у Польщі. Хмара виникла після знищення боєприпасів зі збідненим ураном, поставлених Києву".

Маніпуляція: Коментуючи черговий саміт Ради Європи, в МЗФ РФ заявили: "Тим, хто переймається правами людини, не завадило б для початку відвідати "Алею ангелів" у Донецьку. Особисто переконатися в "ефективності" зброї, яку поставляють уряди, що допомагають українським нацистам чинити розправи над мирним населенням і нашими дітьми".

Дезінформація: Слава Україні!" – це естонсько-українська неурядова організація, яка збирала гроші з довірливих естонців нібито для української армії, а насправді… просто забирала всі пожертви собі в кишеню", – заявила речниця російського МЗС Захарова.