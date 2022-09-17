Цей день в історії: Червона армія вдерлася на Захід України, у Польщі утворилися незалежна профспілка "Солідарність"

Про це нагадує історичний проєкт JNSM.

"До вечора 18 вересня Червоною армією були зайняті Луцьк і Станіслав, наступного дня - Вільно, Ліда і Володимир-Волинський, 21 вересня - Калуш і румунсько-угорське покордоння, 22 вересня, після тривалих дипломатичних переговорів, які завершились наказом Гітлера про відведення німецьких військ далеко на захід згідно з обумовленої пактом Молотва-Рібентропа лінії розмежування, - Гродно, Білосток, Брест, Борислав, Львів та Сарни, 24-го - Дрогобич, 26-го - Яворів, 27-го - Старий Самбір", - зазначається у матеріалі.

В підсумку 11-денного маршу і коротких боїв з окремими польськими частинами Червона армія вийшла на Західний Буг і Сян, втративши 737 чоловік вбитими і загиблими та пораненими близько 2 тисяч. Втрати з польського боку склали порядка 3,5 тисяч убитими, 20 тисяч пораненими і зо чверть мільйона полоненими (з врахуванням прикордонників, жандармів, поліцейських, членів територіальних воєнізованих самооборон і цивільних осіб, схоплених зі зброєю, - до 450 тисяч).

Чимало з цих полонених було вивезено до Катині (Смоленська область Росії) та страчено. Серед них були не тільки поляки, але й етнічні українці та білоруси.

Частину поляків НКВС розстріляв у П'ятихатках на околиці Харкова.

28 вересня перед німцями капітулював гарнізон Варшави, де за 20 днів боїв загинуло 18 тисяч цивільних і полягло, було поранено чи потрапило в полон 120 тисяч військових.

"Того ж дня у Москві Йоахім Ріббентроп і В'ячеслав Молотов скріпили підписами "Договір про дружбу і кордон", який викреслив Польщу з карти Європи", - йдеться у повідомленні.

При цьому радянська пропаганда події тих днів іменувала "золотим вереснем".

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Окрім того, теж 17 вересня, але вже 1980 року у Ґданську (Польща) на зборах представників страйкових комітетів Польської Народної Республіки було утворено незалежну самоврядну профспілку "Солідарність", керівний орган якої очолив 37-річний харизматичний електрик Лех Валенса.

Профспілка, що об'єднала не лише робітників, але й інтелігенцію, селян та студентів, перетворилася на могутній громадський рух й фактично, спільно з католицькою церквою, зрештою виборола незалежність Польщі від СРСР у 1989 році.

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