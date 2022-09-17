Цей день в історії: Червона армія вдерлася на Захід України, у Польщі утворилися незалежна профспілка "Солідарність"
Згідно підписаного з Німеччиною пакту Ріббентропа-Молотова під формальним приводом захисту населення Західних України та Білорусії 17 вересня 1939 року Червона армія перетнула польський кордон по усій його довжині. За неповні два тижні вона вийшла на обумовлений з Німеччиною рубіж Західний Буг - Сян. Польща, як держава, вдруге за свою історію перестала існувати
Про це нагадує історичний проєкт JNSM.
"До вечора 18 вересня Червоною армією були зайняті Луцьк і Станіслав, наступного дня - Вільно, Ліда і Володимир-Волинський, 21 вересня - Калуш і румунсько-угорське покордоння, 22 вересня, після тривалих дипломатичних переговорів, які завершились наказом Гітлера про відведення німецьких військ далеко на захід згідно з обумовленої пактом Молотва-Рібентропа лінії розмежування, - Гродно, Білосток, Брест, Борислав, Львів та Сарни, 24-го - Дрогобич, 26-го - Яворів, 27-го - Старий Самбір", - зазначається у матеріалі.
В підсумку 11-денного маршу і коротких боїв з окремими польськими частинами Червона армія вийшла на Західний Буг і Сян, втративши 737 чоловік вбитими і загиблими та пораненими близько 2 тисяч. Втрати з польського боку склали порядка 3,5 тисяч убитими, 20 тисяч пораненими і зо чверть мільйона полоненими (з врахуванням прикордонників, жандармів, поліцейських, членів територіальних воєнізованих самооборон і цивільних осіб, схоплених зі зброєю, - до 450 тисяч).
Чимало з цих полонених було вивезено до Катині (Смоленська область Росії) та страчено. Серед них були не тільки поляки, але й етнічні українці та білоруси.
Частину поляків НКВС розстріляв у П'ятихатках на околиці Харкова.
28 вересня перед німцями капітулював гарнізон Варшави, де за 20 днів боїв загинуло 18 тисяч цивільних і полягло, було поранено чи потрапило в полон 120 тисяч військових.
"Того ж дня у Москві Йоахім Ріббентроп і В'ячеслав Молотов скріпили підписами "Договір про дружбу і кордон", який викреслив Польщу з карти Європи", - йдеться у повідомленні.
При цьому радянська пропаганда події тих днів іменувала "золотим вереснем".
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Окрім того, теж 17 вересня, але вже 1980 року у Ґданську (Польща) на зборах представників страйкових комітетів Польської Народної Республіки було утворено незалежну самоврядну профспілку "Солідарність", керівний орган якої очолив 37-річний харизматичний електрик Лех Валенса.
Профспілка, що об'єднала не лише робітників, але й інтелігенцію, селян та студентів, перетворилася на могутній громадський рух й фактично, спільно з католицькою церквою, зрештою виборола незалежність Польщі від СРСР у 1989 році.
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