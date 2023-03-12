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Цей день в історії: народився Володимир Вернадський, створено Українську національну армію (УНА)

12 березня, 2023 неділя
21:05
Суспільство Володимир Вернадський

Сьогодні 160 років від дня народження Володимира Івановича Вернадського - видатного українського вченого, який зробив значний внесок у розвиток науки і культури України та світу

Про це нагадує міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Український філософ, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму. Один із засновників Української Академії наук та її перший президент, засновник першої наукової бібліотеки в Україні", - зазначає міністр.

"Я вірю у велике майбуття і України, й Української академії наук", - наводить Ткаченко слова Вернадського.

Як додає Олександр Ткаченко, Вернадський присвятив своє життя вивченню найскладніших питань природи та її законів.

"Він створив власну наукову школу, яку нині вважають однією з найвидатніших в світі. Інтерес до його творчості не згасає і досі, як в Україні, так і за її межами", - підсумовує очільник МКІП.

Окрім того, сьогодні  річниця створення УНА (Української Національної Армії).

"12 березня 1945 рейхсміністр східних окупованих земель Альфред Розенберґ підтвердив рішення німецького уряду про створення Українського Національного Комітету "як єдиного представника українського народу", та намір зібрати всіх українців, що боролися в складі німецьких збройних сил, в українську армію", - йдеться у повідомленні історичної спільноти Ukrainian Military Honour.

17 березня президія УНК за погодженням із президентом УНР в екзилі Андрієм Лівицьким призначила командувачем УНА генерала Павла Шандрука, колишнього старшину Армії УНР (він був одночасно і головою УНК).

До складу УНА увійшли:

Протитанкова бригада "Вільна Україна" під командуванням полковника Дяченка (1 900 вояків). Ця бригада, згодом доповнена, стала Другою українською дивізією;

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14 Дивізія Ваффен СС Галичина, що стала 1-ю Українською дивізією (бл. 16 000 вояків);

Вільне Козацтво під командуванням полковника Терещенка (700 вояків);

281 запасна бригада (5 000) розташована в Данії;

Бригада особливого призначення отамана Бульби-Боровця (400 вояків);

два піхотні полки охоронної служби (2 000 вояків), які служили в Бельгії та Голландії;

три курені польової жандармерії;

відділ зенітної артилерії (юнаків).

Наука
Німеччина
Друга світова війна
історія України
цей день в історії
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