Про це президент України заявив під час традиційного вечірнього відеозвернення.



"Питання, як гарантувати безпеку для України, Європи, більше ніколи не буде риторичним. Ми цього ніколи не допустимо. Я вдячний усім, хто нас підтримав, хто запитав одразу: "Чим допомогти?", хто став з нами спина до спини і допоміг отримати те, що необхідно для оборони", - сказав Зеленський.



"Цей час, ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів. Я побачив велику щедрість у тих, хто й сам не багатий. Я побачив надзвичайну рішучіть у тих, кого глобальні лідери, зазвичай, не сприймали всерйоз. Я побачив, що демократичний світ справді має тих, чиєї волі достатньо для захисту свободи. Побачив політиків, які поводилися так, нібито у них немає жодної влади, і побачив неполітиків, які зробили за ці 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство", сказав Зеленський.



"Але це все - лише надбудова. Надбудова над тим, як Україну захищають наші люди, увесь наш народ", - резюмував президент України, перелічивши при цьому найвиданіші перемоги минулих півста днів війни.



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