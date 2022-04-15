"Ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів", - президент України
Володимир Зеленський висловився про 50 днів російського вторгнення в Україну
Про це президент України заявив під час традиційного вечірнього відеозвернення.
"Питання, як гарантувати безпеку для України, Європи, більше ніколи не буде риторичним. Ми цього ніколи не допустимо. Я вдячний усім, хто нас підтримав, хто запитав одразу: "Чим допомогти?", хто став з нами спина до спини і допоміг отримати те, що необхідно для оборони", - сказав Зеленський.
"Цей час, ці 50 днів показали мені по-іншому багатьох світових лідерів. Я побачив велику щедрість у тих, хто й сам не багатий. Я побачив надзвичайну рішучіть у тих, кого глобальні лідери, зазвичай, не сприймали всерйоз. Я побачив, що демократичний світ справді має тих, чиєї волі достатньо для захисту свободи. Побачив політиків, які поводилися так, нібито у них немає жодної влади, і побачив неполітиків, які зробили за ці 50 днів більше, ніж деякі державні діячі, які претендували на лідерство", сказав Зеленський.
"Але це все - лише надбудова. Надбудова над тим, як Україну захищають наші люди, увесь наш народ", - резюмував президент України, перелічивши при цьому найвиданіші перемоги минулих півста днів війни.
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