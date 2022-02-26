"Цієї ночі ворог піде на штурм": Зеленський закликав закривати мітки диверсантів і спалювати ворожу техніку
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 26 лютого російські військові на усіх фронтах застосують усі наявні сили, щоб зламати опір українців
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на звернення голови держави.
"Сьогодні був тяжкий, але сміливий день. Ми боремося за свою державу абсолютно на всіх фронтах: на Півдні, Сході, Півночі, у багатьох містах нашої прекрасної країни", - зазначив президент.
Зеленський поспілкувався зі світовими лідерами і домовився з ними про нову допомогу Україні.
"Боремося цілодобово і на дипломатичному фронті: легше сказати, з ким із світових лідерів я ще сьогодні не говорив, ми це продовжуємо. Я сьогодні постійно працював і говорив з президентом Макроном, Шольцом, Рютте, з пані фон дер Ляєн, з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Окреслив, якої ще відповіді з Заходу на цю агресію очікують українці і домовився про нову допомогу, нову підтримку, значну допомогу для нашої держави", - сказав він.
Президент подякував усім лідерам, і зокрема президенту США Байдену.
"Я дякую всім лідерам, окремо дякую президенту Байдену. Дуже зрадів, коли побачив новини з дружньої Грузії. Хочу подякувати доброму грузинському народу, який вийшов на вулиці своєї країни і підтримав Україну. Ви справжні друзі, дякую", - сказав він.
За словами президента, втрати серед російських військових - значні, однак серед українців також є загиблі.
"Наша головна мета - закінчення цієї бійні. Втрати ворога дуже, дуже серйозні. Це сотні вбитих солдатів, які перейшли наш кордон, які прийшли на нашу землю. Маємо втрати, на жаль, і ми. Українці героїчно чинять спротив агресії. Її неможливо виправдати, тому окупантам доводиться придумувати усе більш абсурдні звинувачення, щоб говорити хоча б щось", - наголосив Зеленський.
Як поінформував президент, у Ворзелі Київської області били "градами" по дитячому будинку. По Охтирці, Сумська область, били "ураганами". Під обстрілом були житлові квартали, укриття, дитячі садочки.
"Що це за війна проти українських дітей в дитячому садку? Хто вони? Вони теж неонацисти з дитячого садочку? Або це солдати НАТО, які загрожували Росії? Вбиті і поранені діти - це вирок цьому вторгненню", - заявив він.
Зеленський наголосив, що усі повинні зробити все, що тільки можуть, щоб зупинити цю війну, тому що кожен день агресії руйнує нормальне життя, не тільки в Україні, але й в Росії, також в Європі, у світі.
"Європейці ще не уявляють, що таке жити у світі, коли під боком таке протистояння. Маю сказати абсолютно відверто: ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом багато міст нашої держави: Чернігів, Суми, Харків - наші хлопці, наші дівчата на Донбасі, міста Півдня України, особлива увага Києву. Не можна втратити столицю, - сказав він і звернувся до захисників і захисниць: на усіх фронтах цієї ночі ворог застосує усі наявні у нього сили, щоб зламати наш опір - підло, жорстко, і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм".
Президент зазначив, що кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним.
"Допомагайте, будь ласка, одне одному, особливо людям літнього віку, самотнім - тим, кому зараз дуже важко. За будь-якої небезпеки переходьте в укриття. Кожен, хто вже долучився до захисту країни або може допомогти обороні - зупиняйте ворога всюди, де можете. Закривайте спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах, які диверсанти залишають на будівлях. Спалюйте ворожу техніку усім, чим ви можете", - пояснив він.
Як додав голова держави, звинувачення України Росією необ'єктивні, і в них ніхто не повірить - ні українці, ні світ, ні громадяни РФ.
"Якщо для загарбників навіть дитячі садочки - допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу. Усі думки, усі молитви українців - з нашими військовими. Віримо у них, дбаємо про них, захищаємо нашу державу. Ніч буде важкою, дуже важкою, але буде ранок. Слава Україні!" - резюмував Зеленський.
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