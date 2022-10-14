Туман, мінлива хмарність, але тепло: погода в Україні сьогодні

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої держави буде суха погода з мінливою хмарністю. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінний зі швидкістю 3-8 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +11 +16 градусів. Вночі температура повітря в середньому +2 +7 градусів.

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