Туман, мінлива хмарність, але тепло: погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 14 жовтня, опадів в Україні не очікується, але прогнозується туман та мінлива хмарність
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої держави буде суха погода з мінливою хмарністю. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінний зі швидкістю 3-8 м/с.
Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +11 +16 градусів. Вночі температура повітря в середньому +2 +7 градусів.
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