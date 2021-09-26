У 72 роки помер засновник гурту Status Quo Алан Ланкастер
Засновник, бас-гітаристист і вокаліст британської рок-команди Status Quo Алан Ланкастер відійшов у вічність у віці 72 років
Про це сьогодні, 26 вересня 2021 року, сповістила звукозаписна компанія Barrel and Squidger records, з якою співпрацював музикант, розповідає Еспресо.TV.
Близький друг Ланкастера журналіст Крейг Беннетт написав в соцмережах, що виконавець помер у себе вдома в Сіднеї (Австралія) серед рідних йому людей. Він страждав розсіяним склерозом - важким аутоімунним захворюванням, при якому можуть виникати порушення зору, контролю над м'язами, почуття рівноваги, а також психічні розлади.
За словами Беннетта, Ланкастер наполегливо боровся з хворобою і до останнього виступав на сцені, хоча йому було важко пересуватися.
Довідка
Гурт Status Quo було засновано 1960 року.
Загальний наклад проданих ними платівок гурту перевищує 110 млн копій.
За кількістю хітових альбомівStatus Quo поступається лише The Rolling Stones.
Офіційний кліп In The Army Now. 36 млн переглядів
Найвідоміший їхній хіт групи Status Quo - пісня In The Army Now ("Ти зараз в армії").
Український переспів In The Army Now
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