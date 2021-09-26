Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура У 72 роки помер засновник гурту Status Quo Алан Ланкастер

У 72 роки помер засновник гурту Status Quo Алан Ланкастер

26 вересня, 2021 неділя
12:22
Культура Алан Ланкастер (гурт Status Quo)

Засновник, бас-гітаристист і вокаліст британської рок-команди Status Quo Алан Ланкастер відійшов у вічність у віці 72 років

Про це сьогодні, 26 вересня 2021 року, сповістила звукозаписна компанія Barrel and Squidger records, з якою співпрацював музикант, розповідає Еспресо.TV.

Близький друг Ланкастера журналіст Крейг Беннетт написав в соцмережах, що виконавець помер у себе вдома в Сіднеї (Австралія) серед рідних йому людей. Він страждав розсіяним склерозом - важким аутоімунним захворюванням, при якому можуть виникати порушення зору, контролю над м'язами, почуття рівноваги, а також психічні розлади.

За словами Беннетта, Ланкастер наполегливо боровся з хворобою і до останнього виступав на сцені, хоча йому було важко пересуватися.

Довідка

Гурт Status Quo було засновано 1960 року.

Загальний наклад проданих ними платівок гурту перевищує 110 млн копій.

За кількістю хітових альбомівStatus Quo поступається лише The Rolling Stones.
 


Офіційний кліп In The Army Now. 36 млн переглядів

Найвідоміший їхній хіт групи Status Quo - пісня In The Army Now ("Ти зараз в армії").
 


Український переспів In The Army Now


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

музика
Австралія
музиканти
рок
Британія
Велика Британiя
рок музиканти
рок-гурт
рок музика
рок-група
Читайте також:
24 вересня, 2021 п'ятниця
"Хтось припустився критичної тактичної і стратегічної помилки": розслідувач Bellingcat Грозєв про зрив затримання "вагнерівців"
Давид Арахамія
23 вересня, 2021 четвер
Арахамія висловився за виключення з фракції "СН" депутатки Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
25 вересня, 2021 субота
Усик - Джошуа: де та коли дивитись найочікуваніший бій року
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.06
    Продаж 31.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
26 вересня
13:16
В окупованому Луганську "дистанційка" полягає в передаванні зошитів через вікно, а з коронавірусом борються сумнівними приладами
13:00
Британія терміново видасть 5 тис. робочих віз водіям вантажівок
12:48
Разумков вдруге вилікувався від COVID і готовий до "багатьох викликів"
12:00
Пауло Коельйо
Коельйо сказав, кому присвятив свою нову книгу
11:36
Уряд РФ виділів $23 млн для підготовки висадки на Місяць
11:15
В хостелі на столичній Борщагівці згорів 34-річний чоловік
11:00
В середмісті Чернівців поставили опудала диких тварин для фотосесій. Але тепер приберуть
10:33
Онуфрій літає на вертольоті Новинського за 45 млн грн. Фотофакт
10:10
Білоруські партизани підпалили базу ОМОНу в Мінську та стрільбище силовиків в Бобруйську
09:55
Псел у Сорочинцях
В Сорочинцях легковик злетів у річку: водія та пасажирів шукають
09:27
25 вересня на фронті: з російського боку - 4 обстріли, з українського - поранений поблизу Мар'їнки
09:11
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Єгипет запрошує Україну створити індустріальний хаб
08:50
Майстер з Чернігова самостійно виготовляв автомати, кулемети і вибухівку. Тепер може сісти на 3-7 років
08:30
Пандемія COVID в Україні: 4 647 нових заражень, 69 - смертей. Як і на початку, Тернопіль і Чернівці знову в лідерах
08:00
Пєсков брехав. Лавров підтвердив, що ПВК "Вагнера" збирається до Малі
07:23
В Монтані зійшов з рейок пасажирський потяг: 3 загиблих, 50 постраждалих
07:14
Ексклюзив
Новий бюджет не передбачає достатньої компенсації підвищенню ціни на газ 
01:07
Олександр Усик (праворуч) та Ентоні Джошуа
Усик переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули
01:05
Оновлено
Ентоні Джошуа (ліворуч) та Олександр Усик
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція бою
2021, субота
25 вересня
22:57
Актори серіалу "Дивні дива"
Netflix показав трейлер 4 сезону фантастичного серіалу "Дивні дива"
22:37
Роман Яремчук
Українець Яремчук зробив перший дубль за "Бенфіку"
22:21
Олег Сенцов
Новий фільм Сенцова "Носоріг" отримав першу міжнародну нагороду
22:19
"Дозволяє створювати нових олігархів", – аналітик Тетяна Хутор про "антиолігархічний" закон
21:52
Площа Бангалор, Мінськ
В ООН оприлюднили звіт про звірства режиму Лукашенка у Білорусі
21:44
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Антиолігархічний закон Зеленського – інструмент для побудови нової олігархії, – Осадчук
21:36
У Києві Daewoo протаранив авто з дитиною у салоні та загорівся
21:21
Віктор Циганков
"Динамо" перемогло "Рух" та відірвалося від "Шахтаря" в УПЛ
21:11
Княжицький
"Голова ТСК Безугла не має права допитувати журналістів" – Микола Княжицький
20:57
Оновлено
Руслан Малиновський (ліворуч)
Малиновський гарматним ударом допоміг "Аталанті" здобути нічию у "трилері" з "Інтером"
20:39
таліби
Таліби в Афганістані почали вивішувати на вулицях тіла страчених
20:23
На в'їзді до Києва у ДТП потрапила карета швидкої
19:37
МКС
У NASA назвали дату першої туристичної місії на МКС
19:24
Російські військові
Російські військові залишилися на кордоні з Україною після навчань "Захід-2021", - Залужний
18:51
Марлос (на передньому плані)
"Шахтар" розгромив "Верес" та наздогнав "Динамо" в УПЛ
18:31
Ангела Меркель
Німці відповіли на запитання, чи сумуватимуть за Меркель після її відставки
18:15
ООС
25 вересня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
17:50
ДТП в Угорщині
В Угорщині у ДТП загинули двоє українців
17:28
Босфор
У Босфорі зіштовхнулися російське та турецьке судна
17:01
Ексклюзив
Розстріл автомобіля Шефіра
Росія може бути причетною до замаху на Шефіра: саме так працює Кремль і його спецслужби, – Фейгін
16:44
Кріштіану Роналду (праворуч)
МЮ з Роналду програв "Астон Віллі" та зазнав першої поразки в АПЛ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV