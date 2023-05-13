У Бангладеш евакуювали тисячі мешканців через потужний циклон, що наближається до країни

Про це інформує Independent.

Зазначають, що циклон "Мокка" рухається зі швидкістю вітру до 16 км/год. Його пориви досягають 175 км/год.

Влада Бангладеш та ООН активно готуються до удару стихії, очікується, що циклон досягне узбережжя в найближчі 24 год. Так у країні підготували для мешканців понад 1500 укриттів. Також не виключають, що від стихії може постраждати один із найбільших у світі таборів для біженців у Кокс-Базарі, де перебуває близько мільйона людей, які тікали від переслідувань у М'янмі. Саме між ним і Кьяукп'ю в М'янмі.

Крім того, метеорологічний департамент Бангладеш попередив, що під удар стихії можуть потрапити вісім прибережних районів країни.

Влада ж М'янми оголосила в країни найвищий рівень тривоги. Вона повідомила, що циклон наближається до узбережжя штату Ракхайн поблизу Сіттве.