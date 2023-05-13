У Бангладеш евакуювали тисячі мешканців через потужний циклон, що наближається до країни
Циклон "Мокка" наближається до узбережжя південно-східного Бангладеш і М'янми, унаслідок чого тисячі мешканців Бангладеш евакуювали
Про це інформує Independent.
Зазначають, що циклон "Мокка" рухається зі швидкістю вітру до 16 км/год. Його пориви досягають 175 км/год.
Влада Бангладеш та ООН активно готуються до удару стихії, очікується, що циклон досягне узбережжя в найближчі 24 год. Так у країні підготували для мешканців понад 1500 укриттів. Також не виключають, що від стихії може постраждати один із найбільших у світі таборів для біженців у Кокс-Базарі, де перебуває близько мільйона людей, які тікали від переслідувань у М'янмі. Саме між ним і Кьяукп'ю в М'янмі.
Крім того, метеорологічний департамент Бангладеш попередив, що під удар стихії можуть потрапити вісім прибережних районів країни.
Влада ж М'янми оголосила в країни найвищий рівень тривоги. Вона повідомила, що циклон наближається до узбережжя штату Ракхайн поблизу Сіттве.
- 6 березня стало відомо, що в Малайзії через повінь щонайменше чотири людини загинули, а понад 40 тис. місцевих жителів були змушені залишити свої домівки й евакуюватися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе