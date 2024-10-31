Пакет допомоги на 500 млн євро від Норвегії включатиме F-16 і системи ППО NASAMS, – Міноборони

Про це заявив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

Так, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам 29 і 30 жовтня перебував із робочим візитом в Одесі. Йому показали центр реабілітації військовослужбовців та укріплення кордону, а також поінформували про ситуацію з безпекою.

"Він (Грам, - ред.) наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS", - заявив Коваленко.

За словами представника Міноборони, Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість.

Що передувало

28 жовтня на саміті Україна - Північна Європа прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна знає, скільки жінок і дітей гине в Україні через російські снаряди та ракети.

"Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на €500 млн, з яких €350 направлять на військовий пакет. Ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи", - сказав він.

Пізніше стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся в Україні зі своїм норвезьким колегою Ейріком Крістофферсеном та обговорив із ним потреби фронту.