У Байдена ще залишилось $6 млрд з коштів, виділених на військову допомогу Україні, - Foreign Policy
У розпорядженні адміністрації президента США Джо Байдена залишилося $6 млрд з виділених на військову допомогу Україні грошей
Про це повідомляє у Twitter репортер Foreign Policy Джек Детч.
Журналіст посилається на неназваного представник Міноборони США.
"В адміністрації Байдена залишилося $6 млрд президентських повноважень на постачання зброї Україні", - йдеться в повідомленні.
Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.
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