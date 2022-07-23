Про це повідомляє у Twitter репортер Foreign Policy Джек Детч.

Журналіст посилається на неназваного представник Міноборони США.

"В адміністрації Байдена залишилося $6 млрд президентських повноважень на постачання зброї Україні", - йдеться в повідомленні.

Ці кошти потрібно витратити до кінця фіскального року в США, який припадає на кінець вересня.

Відзначимо, Міністерство оборони США вивчає перспективи поставок Україні бойових літаків тактичної авіації

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