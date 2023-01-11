"Реальність війни вривається невпинно через біль. Біль витрати. Загинув член "Солідарної Молоді" з Кам’янця-Подільського Олександр Логвін 7 січня на Донеччині від мінометного обстрілу", – повідомила лідерка організації, депутатка Київради Дінара Габібуллаєва.

"Він служив розвідником у Десантно-штурмових військах. 24 числа, не задумуючись, вступив до лав ЗСУ. З 2020 року Олександр був активним членом "Солідарна Молодь" та "Європейська Солідарність", душею компанії", – пише активістка.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та родині Олександра Логвіна.

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