У Британії помер учений, які клонував вівцю Доллі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Професор Вілмут очолював групу вчених з Інституту Росліна при Единбурзькому університеті, які працювали над створенням клонованої овечки, яка народилася 5 липня 1996 року.

Науковці використовували клітини молочної залози мертвої дорослої вівці для створення живої тварини, генетично ідентичної донору.

Створення Доллі стало вершиною кар'єри Вілмута.

Зазначається, що новина про клонування Доллі вперше з'явилась у ЗМІ у лютому 1997 року і викликала шалений резонанс, спровокувавши публічні дебати про етичність клонування, включаючи побоювання, що в майбутньому цей метод може бути використаний для клонування людей.

Вілмут назвав перспективу клонування людини "огидною", заявивши, що його робота "не має нічого спільного зі створенням копій людських істот". Водночас він зазначив, що цей прорив дозволить ученим вивчати генетичні захворювання, від яких не існує ліків.

Доллі, яку жартома назвали на честь кантрі-співачки з США Доллі Партон, народила шістьох ягнят. Вона провела решту свого життя серед отари в единбурзькому Інституті Росліна.

Врешті-решт 5-річну вівцю приспали у 2003 році через артрит і вірусне захворювання легень.

Після смерті тіло тварини було передано до Національного музею Шотландії, де воно експонується до сьогодні.