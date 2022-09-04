У Чорному морі вирує шторм, російський флот укривається ближче до кримського узбережжя

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі триває шторм, тож кораблі та катери ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму", - пишуть в ОК.

Водночас напоготові росіяни тримають 16 крилатих ракет типу "Калібр". Ними споряджені два надводних носії.

"Не варто випробовувати долю, нехтуючи сигналами повітряної тривоги, або відвідуючи прибережну зону попри встановлені обмеження. Будьте пильні та відповідальні, дійте чітко, виважено і оперативно. Від збереження ваших життів залежить і мирне майбутнє України - переможниці. Не наближайтесь до підозрілих предметів, будьте уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію про них негайно повідомляйте компетентним органам, які вміло і швидко таку небезпеку нейтралізують", - нагадали у "Півдні".

За добу, 3 вересня, українська авіація завдала 24 удари по позиціях та транспортних шляхах росіян на Півдні.

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