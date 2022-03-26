У чотирьох районах Києва 26 березня працюють сім мініярмарків

Про це повідомила КМДА.



"У столиці сьогодні працюватимуть 7 міні-ярмарків у чотирьох районах міста. Міні-ярмарки працюють із 10:30 до 13:00. У Голосіївському районі робота міні-ярмарків розпочинається о 10:00", - зазначили в міськадміністрації.

Голосіївський район - вул. Голосіївська, 4, вул. Паньківська, 18, вул. Лятошинського, 1;

Дарницький район - вул. Анни Ахматової, 31;

Святошинський район - вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4;

Шевченківський район - вул. Ружинська, 18.

На мініярмарках продають картоплю, овочі борщового набору, бакалію тощо. Графік їхньої роботи може оперативно змінюватися.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb