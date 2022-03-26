У чотирьох районах Києва 26 березня працюють сім мініярмарків
26 березня в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському й Шевченківському районах Києва працюють сім міні-ярмарків
Про це повідомила КМДА.
"У столиці сьогодні працюватимуть 7 міні-ярмарків у чотирьох районах міста. Міні-ярмарки працюють із 10:30 до 13:00. У Голосіївському районі робота міні-ярмарків розпочинається о 10:00", - зазначили в міськадміністрації.
- Голосіївський район - вул. Голосіївська, 4, вул. Паньківська, 18, вул. Лятошинського, 1;
- Дарницький район - вул. Анни Ахматової, 31;
- Святошинський район - вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4;
- Шевченківський район - вул. Ружинська, 18.
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