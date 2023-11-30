Свята сьогодні: День Апостола Андрія Первозванного та День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ

День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ: історія свята

16 вересня 2010 року вийшов наказ міністра оборони України N490, згідно з яким 30 листопада святкуватимуть "День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України".

Рішення про встановлення цього професійного свята було прийнято з метою підтримання престижу військової служби у військових частинах і підрозділах цього роду військ, а також враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил Збройних Сил України призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об’єктів та оповіщення військ, а також є основним джерелом інформації про повітряну обстановку.

Фото: фото з загально-доступних джерел



День Апостола Андрія Первозванного

Біографія від Євангелія

Апостол Андрій згаданий в списках апостолів у Євангелії від Матвія (Мт. 10:2), Марка (Мк. 3:18), Луки (Лк. 6:14), а також у Діяннях Апостолів (Дії 1:13).

Андрій був рідним братом апостола Петра, рибалка, як і Петро. Апостол народився у Віфсаїді, місті, що розкинулось на північному березі Галілейського озера. Андрій став першим з покликаних учнів Христа, тому цього апостола часто називають Первозванним.

Згідно з Євангелієм від Матвія (Мт. 4:18–19) та від Марка (Мк. 1:16–18) покликання Андрія та Петра відбулося поблизу Галілейського озера. Апостол Іван у Євангелії від Йоана описує покликання Андрія, що відбулося близько Йордану, відразу після хрещення Ісуса (Ів. 1:35–40). Згідно з цим Апостол Андрій був спочатку учнем Івана Хрестителя та пішов за Ісусом із ще одним, неназваним учнем, хоча вказівка на пору дня у Євангелії від Івана непрямо вказує на свідка цієї події, цього другого учня Івана Хрестителя — апостола Івана (Ів. 1:39).

Легенда, записана в селі Головківка

Святий апостол та його учні, пройшовши спекотними шляхами Дикого поля, наближалися до Холодного Яру. Вийшли вони на найвище місце та й зупинилися відпочити. Була сильна спека. Та Святий Андрій Первозваний не носив із собою баклажки з водою. Як захочуть люди води попити, то вдарить Андрій Первозваний своїм посохом об землю, з того місця й потече джерело з холодною та смачною водою.

Ось і того разу вдарив Святий Апостол посохом і потекла з-під кручі жива вода. Стали люди селитись поряд з джерелом, адже вони помітили закономірність: коли п'є хвора людина води з джерела, то одужує. З того часу і почали називати джерело "Живуном".

Мучеництво

Вірний своєму імені, що грецькою означає "мужність", Андрій прийняв муки ради Христа. У місті Патри він був розіп'ятий при римському імператорі Нероні у 77 році за наказом проконсула Егея (Егеата) на Х-подібному андріївському хресті.

Традиції свята

Традиції цього свята мають дохристиянський характер: заклинання, ворожіння на майбутнє. В давні часи цей день носив назву "Калита". Вважалося це свято суто парубоцьким, тому в Андріївську ніч (у ніч проти Андрія) хлопцям дозволяли бешкетувати, робити різні збитки. Дівчата ж збиралися і ворожили на долю.

Напередодні 30 листопада, коли починало сутеніти, хлопці і дівчата збиралися разом в одній хаті, щоб розпочати "Андріївські гуляння". Дівчата готували святкову вечерю з тих продуктів, які самі принесли. Після заходу сонця підходили парубки з цукерками і наливками. Спочатку розповідалися цікаві історії, хлопці та дівчата жартували. Опівночі дівчата залишалися ворожити, а парубки йшли розважатися.