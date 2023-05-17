Про це інформують російські ЗМІ.

"У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різним навичкам… Великих і агресивних собак кінологи навчили б і направили їх у зону "СВО" - нехай допомагають витягувати поранених, беруть участь у розмінуванні. Досвід Великої Вітчизняної війни свідчить, що вони можуть брати участь і в інших завданнях", - сказав Тумусов.

Пропозиція депутата прозвучала на тлі обговорення держдумою поправок до закону "Про відповідальне поводження з тваринами", які наділяють регіони правом самостійно визначати порядок поводження з безпритульними чотирилапими. У тому числі вони дозволяють присипляти бродячих собак.