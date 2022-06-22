Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Дніпро Обласний.

"У житловому масиві Тополя надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Відбувся вибух, внаслідок якого постраждав хлопчик 11 років", - йдеться у повідомленні.

На місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД. Вони взяли штурмом квартиру і затримали зловмисника.