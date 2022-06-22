У Дніпрі чоловік кинув гранату в людей. Поранено хлопчика
В одному з житлових масивів Дніпра чоловік кинув з вікна гранату в людей. Від вибуху постраждала 11-річна дитина
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Дніпро Обласний.
"У житловому масиві Тополя надзвичайна подія! Якийсь чоловік кинув гранату з вікна. Відбувся вибух, внаслідок якого постраждав хлопчик 11 років", - йдеться у повідомленні.
На місце події вже прибули співробітники спецпідрозділу КОРД. Вони взяли штурмом квартиру і затримали зловмисника.
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