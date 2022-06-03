У Дніпрі пролунали вибухи, на підприємстві вибухнули газові балони

Про це Еспресо.TV повідомили місцеві, інформація також з'явилась у застосунку "єТривога".

Офіційні джерела, станом на 16:45, не надали інформацію про інцидент у Дніпрі. За словами місцевих, гучні звуки пролунали близько 16:40 після чого в небо піднявся дим.

У місті не оголошували повітряну тривогу.

"Суспільне Дніпро" з'ясували, що у Дніпрі був не авіаудар, а загоряння на приватному підприємстві, де вибухнули газові балони.

"Дим, який можна бачити в одному з районів Дніпра – це наслідок пожежі на приватному підприємстві, повідомляють в ДСНС. Загоряння сталося о 16:30 в металевому ангарі, згодом там вибухнули газові балони. Рятувальники працюють на місці, інформація щодо жертв уточнюється. Містян просять не панікувати", - йдеться у повідомленні.

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