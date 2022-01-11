У ДТП загинув футболіст збірної Туреччини

Про це повідомив турецький журналіст Ерзін Сейхан.

За його інформацією, ДТП сталася в Анкарі. Офіційні особи "Коньяспору" та члени родини футболіста виїхали на місце трагедії.

Ахмету Чалику було 27 років. Окрім "Коньяспору", захисник виступав за турецькі "Генчлерберлігі" та "Галатасарай".

Футболіст зіграв 8 матчів та забив 1 гол за збірну Туреччини.

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