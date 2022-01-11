У ДТП загинув футболіст збірної Туреччини
Захисник "Коньяспору" та збірної Туреччини Ахмет Чалик загинув внаслідок ДТП
Про це повідомив турецький журналіст Ерзін Сейхан.
За його інформацією, ДТП сталася в Анкарі. Офіційні особи "Коньяспору" та члени родини футболіста виїхали на місце трагедії.
Ахмету Чалику було 27 років. Окрім "Коньяспору", захисник виступав за турецькі "Генчлерберлігі" та "Галатасарай".
Футболіст зіграв 8 матчів та забив 1 гол за збірну Туреччини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.4
Купівля 27.4Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.89Продаж 31.32
- Актуальне
- Важливе