Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У грудні розклад потягів у напрямку Харкова тимчасово зміниться, - Укрзалізниця

У грудні розклад потягів у напрямку Харкова тимчасово зміниться, - Укрзалізниця

23 листопада, 2021 вiвторок
23:03
Суспільство Укрзалізниця

У грудні 2021 року Укрзалізниця тимчасово змінить розклад руху потягів у харківському напрямку

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Змін часу відправлення та затримок у дорозі до 30 хвилин зазнають розклади 16 поїздів, що проходять через Харків. Це буде відображено в розкладах, у системі продажів та безпосередньо у квитках уже завтра, 24 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зміни триватимуть з 15 до 20 грудня 2021 року у зв'язку з ремонтними роботами.

Маршрут зміниться для рейсів № 142/141-114/113 Львів - Бахмут і № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка. Він буде проходити в об'їзд Харкова.

На маршруті Львів-Бахмут не буде зупинок на станціях Святогірськ, Ізюм, Балаклея, Харків. Натомість потяг зупинятиметься на станціях Слов'янськ та Лозова.

З маршруту Івано-Франківськ - Костянтинівка виключать зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Лиман, Слов’янський курорт, Харків, а додадуть - Слов’янськ та Лозову.

  • Нагадаємо, Укрзалізниця запускає найдовший в Україні маршрут Маріуполь-Рахів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новини
потяг
туризм
Укрзалізниця
Читайте також:
21 листопада, 2021 неділя
"Обіцяли, що Європа всіх прийме. Легально". Нелегальний мігрант з Іраку розповів звідки у Білорусі взялися тисячі курдів
21 листопада, 2021 неділя
Де та коли Путін збирається напасти на Україну. Заява начальника Головного управління розвідки Буданова
Савік Шустер
21 листопада, 2021 неділя
Шустер про "Вагнергейт": Це початок кінця. Повна втрата довіри. Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки - це реально соромно
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.73
    Купівля 26.73
    Продаж 27.05
  • EUR
    Купівля 30.02
    Продаж 30.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
23 листопада
23:01
Сауль Альварес
Екстренер Кличка спрогнозував перемогу Усика в бою з найкращим боксером світу
22:58
Bayraktar
ЗСУ відпрацювали нову тактику застосування "Джавелінів" і "Байрактарів" у бойових умовах
22:41
У центрі Києва 24 листопада обмежать рух транспорту: список вулиць
22:25
потяги
1806 км через 12 областей: в Україні запускають потяг із Маріуполя до Рахова
22:04
Ексклюзив
Кушнірук
Завдяки продовженню програми з МВФ Україна має шанс отримати додаткові транші, — Кушнірук
21:54
Адвокат Едем Семедляєв вийшов на волю з ізолятора в окупованому Криму після 12 діб арешту, - Денісова
21:51
Кріштіану Роналду
"Манчестер Юнайтед" впевнено переміг "Вільярреал" і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів
21:40
Віктор Циганков
"Динамо" програло "Баварії" і втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів
21:39
"Динамо" - "Баварія"
"Динамо" - "Баварія" 1:2: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:28
Очисна техніка
Киян попереджають про ожеледицю 24 листопада
21:15
ДТП з велосипедистом
У Харкові в ДТП з початку року загинули 165 людей, на неповнолітніх склали 66 протоколів за порушення ПДР
21:03
Данило Гетманцев
"Хочемо, аби люди почали виходити з тіні, адже це останній шанс": Гетманцев анонсував "нову еру фінансової прозорості"
20:41
Високопосадовець ЄС: Росія відріже Україну від транзиту газу, коли "Північний потік-2" запрацює
20:09
Китай космос
Blue Origin оголосила склад екіпажу, який здійснить новий туристичний політ у космос
19:56
поліція
У Києві знайшли застреленим колишнього суддю
19:36
Азовське море
На Донеччині надходження від туристичних зборів за рік зросли на 60%
19:35
Китай запустив новий супутник
Китай запустив новий супутник для спостереження за Землею
19:32
У Галіфаксі учасники безпекової конференції активно цікавилися "вагнергейтом", - дипломат Костянтин Єлісєєв
19:12
ВООЗ попереджає, що до весни кількість смертей від COVID-19 в Європі може перевищити 2 млн
18:56
Обстріл
Під час обстрілу росіянами Красногорівки у житловий будинок потрапив снаряд
18:54
Укрексімбанк продає право вимоги за кредитом на будівництво зернового терміналу в порту "Очаків"
18:51
Збут наркотиків на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині викрили поліцейських, які продавали наркотики в особливо великих розмірах
18:48
Інфографіка
"Динамо"
"Динамо" - "Баварія": Шкурін несподівано потрапив у стартовий склад киян на матч Ліги чемпіонів
18:34
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
Світоліна розповіла, у скільки обійшлось її весілля з Монфісом
18:32
зброя
CNN: США розглядають можливість постачання Україні додаткової зброї
18:22
За рік аграрії отримали 36,7 млрд грн пільгових кредитів, - Лещенко
18:09
В районі ООС провели навчання танкових резервів
У зоні ООС окупанти поранили українського військового
17:38
Зеленський призначив заступником Єрмака ексочільника "Запоріжсталі" Ростислава Шурму
17:28
Росія вже стала на шлях Сталіна, - міністр оборони Литви про ліквідацію "Меморіалу"
17:14
Ізраїль почав вакцинувати від COVID-19 дітей віком 5-11 років
17:08
Насильство
В Україні з'явився мобільний застосунок для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства
17:05
літаки
ЄС готує чорний список туристичних і транспортних фірм, які перевозять нелегалів, - Bloomberg
16:58
Златан Ібрагімович
Культовий футболіст Ібрагімович заговорив про президентські амбіції
16:54
ООН
ООН: у Західній і Центральній Африці понад 21 тис. дітей беруть участь у війнах
16:43
газ
Ціна на газ у Європі знову перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів
16:39
В'ячеслав Шевчук
Екскапітан збірної України отримав керівну посаду в клубі УПЛ
16:30
Ірина Верещук
Верещук: з КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" запустять транспорт до окупованого Криму
16:01
Помер колишній південнокорейський диктатор Чон Ду Хван
16:00
Оманська кава в бедуїнському наметі в таборі біля Бідії, Оман
Кава розколола Європу? Історія найпопулярнішого напою у світі
15:55
Баварія - Динамо
"Динамо" - "Баварія": букмекери знецінили шанси українців у матчі Ліги чемпіонів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV