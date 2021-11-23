У грудні розклад потягів у напрямку Харкова тимчасово зміниться, - Укрзалізниця
У грудні 2021 року Укрзалізниця тимчасово змінить розклад руху потягів у харківському напрямку
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Змін часу відправлення та затримок у дорозі до 30 хвилин зазнають розклади 16 поїздів, що проходять через Харків. Це буде відображено в розкладах, у системі продажів та безпосередньо у квитках уже завтра, 24 листопада", - йдеться у повідомленні.
Зміни триватимуть з 15 до 20 грудня 2021 року у зв'язку з ремонтними роботами.
Маршрут зміниться для рейсів № 142/141-114/113 Львів - Бахмут і № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка. Він буде проходити в об'їзд Харкова.
На маршруті Львів-Бахмут не буде зупинок на станціях Святогірськ, Ізюм, Балаклея, Харків. Натомість потяг зупинятиметься на станціях Слов'янськ та Лозова.
З маршруту Івано-Франківськ - Костянтинівка виключать зупинки на станціях Святогірськ, Ізюм, Лиман, Слов’янський курорт, Харків, а додадуть - Слов’янськ та Лозову.
- Нагадаємо, Укрзалізниця запускає найдовший в Україні маршрут Маріуполь-Рахів.
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