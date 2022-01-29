У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про причетність агентів російського ГРУ до вибухів на складах зброї

Про це повідомляє Чеське радіо.

У документі, призначеному виключно президенту Чехії Мілошу Земану, містилися дані про причетність до загибелі двох людей та заподіяння великої фінансової шкоди вибухами агентів російської військової розвідки - ГРУ.

Про знищення документа BIS (Служби безпеки та інформації контррозвідки) поліція дізналася в момент перевірки дотримання режиму роботи з секретною інформацією. Експерти мали намір з'ясувати наявність на документі відбитків пальців або ДНК сторонніх осіб, які не мали права бути ознайомлені з ним.

Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, було знищено випадково разом із деякими іншими документами.

Президентський канцлер Вратислав Минарж інформацію про знищення секретного паперу офіційно не спростував, причини того, що сталося, не уточнив, але категорично відкинув можливість, що згаданий матеріал могли прочитати особи, які на це не мають дозволу.

Голова комітету безпеки президентської канцелярії Ян Новак зазначив, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня перевірки, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року стало відомо, що вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі Врбетіце 2014 року найімовірніше був влаштований російськими агентами, аби зірвати постачання ці зброї за межі країни. Зокрема - для силових підрозділів України.

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