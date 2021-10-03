У Харкові пожежа у столярному цеху перекинулася на автостоянку. Машини згоріли
В неділю, 3 жовтня 2021 року, о 06:13 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у будівлі приватного столярного цеху за адресою: місто Харків, вулиця Велика Панасівська, 106
Пордробиці наводить Еспресо.TV.
"До місця події вирушили 8 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та 2 відділення спеціальної техніки. Розвідкою пожежі було встановлено, що деревообробний цех горить на площі близько 500 кв.м. Також відкрите полум’я перекинулось на поряд розташовані 4 автомобіля", - розповідають рятувальники.
О 07:46 пожежу локалізували. Наразі триває ліквідація.
Загалом на місці події було зосереджено 10 пожежних автомобілів та 45 вогнеборців.
Причина пожежі встановлюється.
Постраждалих немає.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе