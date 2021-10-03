У Харкові пожежа у столярному цеху перекинулася на автостоянку. Машини згоріли

Пордробиці наводить Еспресо.TV.

"До місця події вирушили 8 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та 2 відділення спеціальної техніки. Розвідкою пожежі було встановлено, що деревообробний цех горить на площі близько 500 кв.м. Також відкрите полум’я перекинулось на поряд розташовані 4 автомобіля", - розповідають рятувальники.

О 07:46 пожежу локалізували. Наразі триває ліквідація.





Загалом на місці події було зосереджено 10 пожежних автомобілів та 45 вогнеборців.

Причина пожежі встановлюється.



Постраждалих немає.





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