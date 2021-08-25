У Харкові знайшли тіло потонулої 12-річної дитини
У Харкові водолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій дістали з озера біля бульвару Івана Каркача тіло потонулого 12-річного хлопчика
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
Як зазначається, інформація про те, що в озері потонула дитина, надійшла 24 серпня о 19:27.
"На пошуки дитини вирушив черговий караул 8-ї рятувальної частини ДСНС. Але пошуки не дали жодного результату. Тому наступного дня до місця події було направлено водолазну групу Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України", - йдеться у повідомленні.
Водолази виконали пошукові роботи, під час яких на дні ставка знайшли тіло дитини та підняли його на берег.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.12Продаж 31.51
- Актуальне
- Важливе