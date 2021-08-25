У Харкові знайшли тіло потонулої 12-річної дитини

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.



Як зазначається, інформація про те, що в озері потонула дитина, надійшла 24 серпня о 19:27.

"На пошуки дитини вирушив черговий караул 8-ї рятувальної частини ДСНС. Але пошуки не дали жодного результату. Тому наступного дня до місця події було направлено водолазну групу Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України", - йдеться у повідомленні.

Водолази виконали пошукові роботи, під час яких на дні ставка знайшли тіло дитини та підняли його на берег.



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