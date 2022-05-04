У Херсонській області відновлено мобільний та фіксований зв'язок
Усі мобільні оператори відновили роботу в Херсоні та Херсонській області, відновлено також фіксований зв'язок після того, як 30 квітня росіські окупанти вимкнули зв'язок в області
Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі.
"Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв'язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили зв'язок у Херсоні та області. Кілька годин тому також було відновлено фіксований зв'язок", - сказав він.
Протягом трьох днів ремонтники чекали можливості відновити роботу магістрального каналу. Без зв'язку мешканці Херсонської області та Херсону залишалися з 30 квітня, відколи окупанти відключили його.
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