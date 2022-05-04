У Херсонській області відновлено мобільний та фіксований зв'язок

Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі.



"Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв'язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили зв'язок у Херсоні та області. Кілька годин тому також було відновлено фіксований зв'язок", - сказав він.



Протягом трьох днів ремонтники чекали можливості відновити роботу магістрального каналу. Без зв'язку мешканці Херсонської області та Херсону залишалися з 30 квітня, відколи окупанти відключили його.

Нагадаємо, ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини.

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині 3 травня відновили мобільний зв'язок.

Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області.

Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області. Таке думку висловили у британській розвідці.