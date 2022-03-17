У Києві метро відновило роботу після комендантської години

Про це йдеться у фейсбуці метрополітену.



На червоній лінії потяги рухатимуться від "Шулявської" до станції "Університет". На синій рух організували від станції "Героїв Дніпра" до "Теремків". Зупинок не буде на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".



На зеленій лінії організований рух поїздів від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також на ділянці "Славутич" - "Червоний хутір". Потяги не зупинятимуться на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота".



Орієнтовний інтервал прибуття поїздів становить 40 хвилин. Графік роботи метро може оперативно змінюватися за необхідності.



"Важливо! Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття", - наголосили в Київському метрополітені.

Нагадаємо, з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня в Києві й на Київщині тривала комендантська година.

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