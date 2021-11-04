У Києві на честь героя війни з Росією Василя Сліпака назвали сквер

Про це повідомляє сайт Київради.



Сквер імені Героя України Василя Сліпака розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі столиці.



Крім того, Київрада перейменувала 12 вулиць і провулків та присвоїла назви двом площам і вулиці.



Василь Сліпак (20 грудня 1974, Львів - 29 червня 2016, Луганське, Бахмутський район, Донецька область, Україна) - всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери.



Після початку збройної агресії РФ проти України Василь Сліпак пішов добровольцем на фронт, мав позивний "Міф", воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". 29 червня 2016 загинув у бою від кулі снайпера, виконуючи бойове завдання як кулеметник.



Василь Сліпак - кавалер ордена "За мужність" І ст., Герой України, кавалер ордена "Золота Зірка".



У 2018 році вийшов документальний фільм "Міф" режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія про Василя Сліпака.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb