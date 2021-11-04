У Києві на честь героя війни з Росією Василя Сліпака назвали сквер
У Києві назвали сквер на честь всесвітньо відомого оперного співака Героя України Василя Сліпака, який загинув на Донеччині, захищаючи країну від російської військової агресії
Про це повідомляє сайт Київради.
Сквер імені Героя України Василя Сліпака розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі столиці.
Крім того, Київрада перейменувала 12 вулиць і провулків та присвоїла назви двом площам і вулиці.
Василь Сліпак (20 грудня 1974, Львів - 29 червня 2016, Луганське, Бахмутський район, Донецька область, Україна) - всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери.
Після початку збройної агресії РФ проти України Василь Сліпак пішов добровольцем на фронт, мав позивний "Міф", воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". 29 червня 2016 загинув у бою від кулі снайпера, виконуючи бойове завдання як кулеметник.
Василь Сліпак - кавалер ордена "За мужність" І ст., Герой України, кавалер ордена "Золота Зірка".
У 2018 році вийшов документальний фільм "Міф" режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія про Василя Сліпака.
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