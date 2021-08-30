У Києві невідомий викрав гроші з банківського терміналу
У столиці невідомий розбив банківський термінал та викрав гроші
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Подія сталась у підземному переході на Контрактовій площі.
На місці працює поліція, зловмисника вже шукають. Деталі встановить слідство.
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