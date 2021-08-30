У Києві невідомий викрав гроші з банківського терміналу

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Подія сталась у підземному переході на Контрактовій площі.



На місці працює поліція, зловмисника вже шукають. Деталі встановить слідство.

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