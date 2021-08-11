У Києві обмежили рух вантажівок через спеку
У Києві із 13:30 11 серпня обмежили в’їзд у місто великовагового транспорту через спеку
Про це передає патрульна поліція Києва.
"З 13:30 в’їзд у місто великовагового транспорту обмежено у зв’язку зі спекою", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.
"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - йдеться в повідомленні.
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