У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Про це передає патрульна поліція Києва.

"З 13:30 в’їзд у місто великовагового транспорту обмежено у зв’язку зі спекою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00)", - йдеться в повідомленні.

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