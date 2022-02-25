У Києві оголошено повітряну загрозу: звучить сирена
У столиці України Києві оголошено повітряну загрозу, киян закликають ховатися до найближчих укриттів
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Негайно прямуйте до найближчого укриття!" - йдеться у повідомленні.
В адміністрації нагадують, що як укриття для людей під час тривоги відкриті всі станції метрополітену.
"Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", - додають у пресслужбі.
Раніше повідомлялося, що близько 3 ранку 25 лютого біля Києва знову чутно вибухи, ППО продовжують збивати ракети окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе