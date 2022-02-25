У Києві оголошено повітряну загрозу: звучить сирена

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Негайно прямуйте до найближчого укриття!" - йдеться у повідомленні.



В адміністрації нагадують, що як укриття для людей під час тривоги відкриті всі станції метрополітену.



"Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", - додають у пресслужбі.







Раніше повідомлялося, що близько 3 ранку 25 лютого біля Києва знову чутно вибухи, ППО продовжують збивати ракети окупантів.



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