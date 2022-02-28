У Києві оголосили повітряну тривогу
Киян закликали йти в укриття
Про це передає КМДА.
У Києві оголошена повітряна тривога.
"Просимо всіх терміново йти в укриття цивільного захисту", - йдеться в повідомленні.
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